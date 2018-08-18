Трампу могут запретить отзывать доступ к секретной информации у экс-чиновников, в том числе у бывших директоров ЦРУ
Дональду Трампу могут запретить отзывать доступ к секретной информации у экс-чиновников, в том числе у бывших директоров ЦРУ. Соответствующую поправку намерен представить на следующей неделе на рассмотрение Конгресса американский сенатор Марк Уорнер. Об этом демократ от штата Вирджиния написал в «Твиттере». Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что президент отозвал у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана доступ к секретной информации. Кроме того, по ее словам, Трамп рассматривает возможность лишения допуска экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего директора нацразведки США Джеймса Клэппера и некоторых других лиц. За Бреннана уже вступились шестьдесят бывших руководителей американских спецслужб. Они назвали инсинуациями обвинения в его адрес в противоправных действиях во время пребывания на посту и осудили Трампа за его решение.
Комментарии1
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nikvol 18 августа 2018 | 02:22
Дональду Трампу могут запретить отзывать доступ к секретной информации у экс-чиновников
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Трампу не Путиным, ему Ельциным восхищаться нужно. Подогнал танки к Конгрессу, отключил им коммуникации, ну и далее со всеми остановками.