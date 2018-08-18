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02:06, 18 августа 2018

Московские власти объяснили отказ согласовать «Велоночь»

Предложенный организаторами маршрут предусматривает полное перекрытие около 30 улиц. Если бы мероприятие состоялось как планировалось — от Парка Горького до Сокольников, проблемы с выездом из дворов возникли бы примерно у 30 тысяч москвичей, сообщили РБК в столичном департаменте транспорта. Там предложили организаторам посмотреть альтернативные маршруты совместно с Центром организации дорожного движения и пообещали помочь с проведением мероприятия.
Об отказе согласовать «Велоночь» объявил накануне на заседании в департаменте транспорта его руководитель Максим Ликсутов. При этом причину он не назвал.
Велосипедную экскурсию с участием историков из России и Италии планировалось провести в ночь на воскресенье по местам, связанным с футбольными клубами «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Торпедо».

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