В Москве простятся с Эдуардом Успенским

Церемония пройдет в Большом зале Центрального дома литераторов. Начало в 11 часов. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище. Один из самых известных современных детских писателей России, автор произведений «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», по которым созданы всеми любимые мультфильмы, скончался в минувший вторник на 81-м году жизни. Он умер в своем загородном доме. Известно, что в последнее время Успенский страдал от онкологического заболевания.