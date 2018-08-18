Быстроходный американский десантный корабль Carson City вошел в акваторию Черного моря
Об этом сообщается в официальном твиттере шестого флота ВМС США. Судно прошло пролив Босфор 15 августа. Отмечается, что оно направляется в Черное море для осуществления текущих операций по транспортировке военнослужащих и военной техники.
Комментарии1
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ramun 18 августа 2018 | 01:25
Для снабжения баз НАТО в Украине,наверное.
На радость России.