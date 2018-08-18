Дональд Трамп может рассмотреть возможность замены американских военнослужащих в Афганистане наемниками из ЧВК

Дональд Трамп может рассмотреть возможность замены американских военнослужащих в Афганистане наемниками из частных военных компаний. Об этом рассказали NBC News нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники администрации США. Как напоминает телеканал, в прошлом году такую инициативу высказал глава американской ЧВК Blackwater Эрик Принc. Обсуждение этого вопроса, а также связанных с ним этических проблем и вопросов безопасности, велось, по информации собеседников NBC News, на уровне старших военных чиновников, а также ключевых законодателей и членов команды Трампа по нацбезопасности. Также американские чиновники допускают, что президент вообще может внезапно распорядиться полностью вывести американский контингент из Афганистана. Сам Принс, комментируя эту информацию, сказал, что прямо с Трампом о своей инициативе не говорил. Однако в ближайшее время планирует начать агрессивную PR-кампанию своей идеи в СМИ, чтобы в конечном счете убедить Трампа ее принять.