Украина отказывается от российских лекарств

В стране запретили ввоз и продажу более 40 изготовляемых в России препаратов. Как говорится в распоряжении Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, качество поставляемых лекарств не соответствует требованиям национального законодательства. В связи с этим ведомство постановило «немедленно проверить наличие указанных препаратов и принять меры по их изъятию для дальнейшего уничтожения». Среди прочего, в список вошли антибиотики, вакцины, противовоспалительные средства. Помимо российских лекарств, под запрет попала продукция из Франции, Германии и ряда других стран.