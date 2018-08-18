Украина отказывается от российских лекарств
В стране запретили ввоз и продажу более 40 изготовляемых в России препаратов. Как говорится в распоряжении Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, качество поставляемых лекарств не соответствует требованиям национального законодательства. В связи с этим ведомство постановило «немедленно проверить наличие указанных препаратов и принять меры по их изъятию для дальнейшего уничтожения». Среди прочего, в список вошли антибиотики, вакцины, противовоспалительные средства. Помимо российских лекарств, под запрет попала продукция из Франции, Германии и ряда других стран.
Комментарии7
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ramun 18 августа 2018 | 01:17
Правильно.Поздновато,но направление правильное.
danko_badka 18 августа 2018 | 01:27
ramun: хохлотролли бояться лекарств,но направление правильное.
bereshliberalivjamu 18 августа 2018 | 01:45
Всем пох на каклов.
monach54 18 августа 2018 | 01:52
bereshliberalivjamu: Идиот, теперь весь этот фальсификат, который продаётся в Мордоре, вы будете жрать сами...
palmcoast___ 18 августа 2018 | 01:48
Напрасно отказываются., от конфет Порошенко еще и зубы по выпадают.
bereshliberalivjamu 18 августа 2018 | 01:54
Хохлы должны вернуться в свое исконное чубато-хуторское состояние, их должно быть ровно столько сколько нужно для покраски трубы.
kisa2000 18 августа 2018 | 02:25
Да, всё верно, будут горилкой лечиться.