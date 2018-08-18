Один из акционеров страховой компании «Ингосстрах» Павел Езубов продает свою долю
В компании он владел через «Бекар-Сервис» 16%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. Собеседник РБК, близкий к страховщику, подтверждает эту информацию, уточняя, что Езубов уже продал долю и сделка закрыта. Покупателя доли «Бекар-Сервис» они не раскрывают. В «Ингосстрахе» отказались от комментариев. По сведениям РБК, изменение в структуре акционеров связано с желанием крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali получить контроль в «Ингосстрахе». Как сообщается, Павел Езубов является двоюродным братом и давним партнером по бизнесу попавшего под санкции Олега Дерипаски, который напрямую владеет 10% «Ингосстраха».
Комментарии1
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gordy 18 августа 2018 | 01:55
"Один из акционеров страховой компании «Ингосстрах» Павел Езубов продает свою долю"
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