Российская экономика хорошо справилась с новым раундом американских санкций, о которых было объявлено в апреле
Российская экономика, несмотря на некоторую первоначальную волатильность, хорошо справилась с новым раундом американских санкций, о которых было объявлено в апреле. К такому выводу пришло международное рейтинговое агентство Fitch. «Тем не менее, вероятность дополнительных, более жестких санкций США немного увеличилась с момента последнего пересмотра рейтинга в феврале. Сохраняются риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, риски
макроэкономической волатильности и оценки перспектив роста», — говорится в сообщении Fitch.
Аналитики подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом, краткосрочный — на уровне «F3».
Комментарии6
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lager23 18 августа 2018 | 01:16
Санкции США относительно РФ в апреле:
В перечень попали 26 физических лиц и 15 компаний. Кроме прочих, в нем — владелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава «Реновы» Виктор Вексельберг.
Также под санкции попали юридические лица, включая агрохолдинг «Кубань», компанию «Базовый элемент», группу «ГАЗ», ООО «Газпром бурение» и др.
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Что это за лапша от Fitch???
pmasel 18 августа 2018 | 02:25
Т.е. подешевевшая в два захода на 17% национальная валюта ЭТО НОРМА. )))
salut__521 18 августа 2018 | 01:31
Ну раз хорошо справилась, то можно санкционную добавку добавить. Пущай тренируется под постоянной нагрузкой, чемпиёнкой будет...
delovoy_podolsk 18 августа 2018 | 01:40
А что должно произойти, чтобы признать, что экономика России не справилась с бременем санкций наложенных на отдельных физических лиц в России и их бизнес? Что должно такого видимого всем случиться? Упасть рейтинги? Да они и так почти по дну скребут. Куда ниже? А вот тот показатель на который ссылаются "долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом, краткосрочный — на уровне «F3»". Этот показатель не может ухудшится, поскольку "рубль" в России не денежная единица, она не привязана к экономике страны, она привязана к Доллару - это фишки казино "Россия", которые , выезжая тут же теряют всякую силу, если вы в самой рашке (в кассе самого Казино") предусмотрительно не поменяли их на доллары или евро. Так что судить по состоянию рубля о экономики России это судить о здоровье человека по цене костюма, подаренного ему богатым родственником. А экономики в России своей и развивающейся как не было, так и нет.
tks 18 августа 2018 | 01:47
Российской экономике от санкций хорошо!
alex362 18 августа 2018 | 02:00
Небывалый подьем россиянской экономики ожидается также в конце августа, но особенно небывалый - через три месяца. в ноябре.
Интересно, Fitch тоже на подсосе у путькина, или у них просто фазу перемкнуло?