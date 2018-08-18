Российская экономика хорошо справилась с новым раундом американских санкций, о которых было объявлено в апреле

Российская экономика, несмотря на некоторую первоначальную волатильность, хорошо справилась с новым раундом американских санкций, о которых было объявлено в апреле. К такому выводу пришло международное рейтинговое агентство Fitch. «Тем не менее, вероятность дополнительных, более жестких санкций США немного увеличилась с момента последнего пересмотра рейтинга в феврале. Сохраняются риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, риски

макроэкономической волатильности и оценки перспектив роста», — говорится в сообщении Fitch.

Аналитики подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом, краткосрочный — на уровне «F3».