ВВС: Поездка кубанского казачьего хора на свадьбу в Австрию вместе с Владимиром Путиным, обойдётся минимум в 1млн 800

Поездка кубанского казачьего хора на свадьбу в Австрию вместе с Владимиром Путиным, обойдётся минимум в миллион восемьсот тысяч рублей, — сообщает Би-би-си. Телерадиокомпания обнаружила документы госзакупки и выяснила, что в Вену уже отправились 17 музыкантов ансамбля. Для них заказали перелёт через Стамбул и номера в отеле стоимостью до 90 тысяч за две ночи. Кроме того, делегацию застраховали. В общую сумму не входит гонорар. Получат ли его музыканты – из материалов сайта госзакупок неясно. В самом хоре информацию не комментируют.

Свадьба главы австрийского МИДа Карин Кнайсль назначена на сегодня. Австрийские СМИ пишут, что казачий хор станет подарком Владимира Путина. Артисты будут петь песни для молодожёнов. Российский президент приглашён на эту свадьбу в качестве гостя.

Бракосочетание главы австрийского МИДа вряд ли вызвало бы интерес, если бы в числе гостей не оказался российский президент – он не часто участвует в подобных мероприятиях ни в России, ни за рубежом. Владимира Путина пригласили на свадьбу во время его последнего визита в Вену, рассказал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в участии российского лидера в торжестве нет ничего удивительного – он и раньше посещал такие мероприятия, однако уточнить, какие именно, пресс-секретарь затруднился. С политикой это тоже никак не связано, подчеркнул Песков.

Между тем, в Австрии приглашение Путина на свадьбу Карин Кнайсль раскритиковали, сообщает Deutsche Welle. Эксперты считают, что это наносит ущерб стране и провоцирует подозрения в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Отмечается, что для обеспечения безопасности российского президента будут задействованы несколько сотен полицейских и сотрудников спецподразделения «Кобра».



Как ожидается, Владимир Путин посетит церемонию по пути в Берлин, куда отправится на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.