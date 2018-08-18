ВВС: Поездка кубанского казачьего хора на свадьбу в Австрию вместе с Владимиром Путиным, обойдётся минимум в 1млн 800
Поездка кубанского казачьего хора на свадьбу в Австрию вместе с Владимиром Путиным, обойдётся минимум в миллион восемьсот тысяч рублей, — сообщает Би-би-си. Телерадиокомпания обнаружила документы госзакупки и выяснила, что в Вену уже отправились 17 музыкантов ансамбля. Для них заказали перелёт через Стамбул и номера в отеле стоимостью до 90 тысяч за две ночи. Кроме того, делегацию застраховали. В общую сумму не входит гонорар. Получат ли его музыканты – из материалов сайта госзакупок неясно. В самом хоре информацию не комментируют.
Свадьба главы австрийского МИДа Карин Кнайсль назначена на сегодня. Австрийские СМИ пишут, что казачий хор станет подарком Владимира Путина. Артисты будут петь песни для молодожёнов. Российский президент приглашён на эту свадьбу в качестве гостя.
Бракосочетание главы австрийского МИДа вряд ли вызвало бы интерес, если бы в числе гостей не оказался российский президент – он не часто участвует в подобных мероприятиях ни в России, ни за рубежом. Владимира Путина пригласили на свадьбу во время его последнего визита в Вену, рассказал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в участии российского лидера в торжестве нет ничего удивительного – он и раньше посещал такие мероприятия, однако уточнить, какие именно, пресс-секретарь затруднился. С политикой это тоже никак не связано, подчеркнул Песков.
Между тем, в Австрии приглашение Путина на свадьбу Карин Кнайсль раскритиковали, сообщает Deutsche Welle. Эксперты считают, что это наносит ущерб стране и провоцирует подозрения в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Отмечается, что для обеспечения безопасности российского президента будут задействованы несколько сотен полицейских и сотрудников спецподразделения «Кобра».
Как ожидается, Владимир Путин посетит церемонию по пути в Берлин, куда отправится на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Комментарии23
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dimitrios_pagourtzis 18 августа 2018 | 00:09
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
— Если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку, — написал Климкин в своём "твиттере".
И скупая пьяная слеза потекла по щеке клима чугункина.
patrikk_1 18 августа 2018 | 00:13
Поездка кубанского казачьего хора на свадьбу в Австрию вместе с Владимиром Путиным, обойдётся минимум в миллион восемьсот тысяч рублей...
Казачий хор - это антураж. А подарком для молодожёнов, будет Олег Сенцов, в коробке и с бантиком, это как Том подарил в коробочке Джерри, одной красивой кошечке из богатой семьи.
gonduras_on_colyma 18 августа 2018 | 00:15
dimitrios_pagourtzis: Клоун ватный, а причём здесь Климкин?
Или у тебя в методичке так написано?
И да, удило, раньше на России было такое полускоморошное понятие как свадебный генерал, а сейчас появляется свадебный пересидент.
Вот так, гуаномёт в портянках.
dimitrios_pagourtzis 18 августа 2018 | 00:19
gonduras_on_colyma:
прокладка с крылышками проститутки, ты что против скорби клима чугункина?
украина понад усе или забыл уже об этом, тампончик?
wvw 18 августа 2018 | 00:25
Сильный ход Путина.Русский народ поддержит повышение пенсионного возраста и до 100 лет ,узнав что казаки пляшут на свадьбе где гость Путин.Россия великая страна
igorpav 18 августа 2018 | 00:29
wvw: Из каких доходов Путин оплатит поездку казаков? Неужели из зарплаты?
danko1 18 августа 2018 | 00:32
wvw: Если Путин поехал на свадьбу как частное лицо ( а визит неофициальный), то и оплачивать он должен свой полет и всё за своих гостей из своей зарплаты, которой не знает.
Обнаглел гопник из подворотни, дорвавшись до бюджета, считая его своей собственностью.
mordvinyka_zabiyka 18 августа 2018 | 00:10
Путин на заказ местного штурмбанфюрера будет петь Хорст Весселя и Дрйче зольдатен в сопровождении кубанского хора. В ответ получит поддержку СП 2 и сводный хор Гитлерюгенд и альпийских горных стрелков на 9 мая
tks 18 августа 2018 | 00:20
mordvinyka_zabiyka: Найн! Путэн - оберштурмбаннфюрер, ер нихт зинген унтер штурмбаннфюрер!!
mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 00:10
Каждая поездка нацдилера - сплошное разорение для бюджета.
И уже давно непонятно, где его карман, а где государственный.
sm59 18 августа 2018 | 00:12
Царь-батюшка все о народе печется.
Вот казакам помог денег заработать.
Целых 17 российских граждан получили свою "капельку счастья".
cite 18 августа 2018 | 00:15
Свадьба местной фашни с ряженным казачьем - тошниловка одна, а мы продолжаем все это оплачивать...
mordvinyka_zabiyka 18 августа 2018 | 00:17
cite: австрияки хорошо помнят казаков вермахта)) эти такие же))
cite 18 августа 2018 | 00:20
mordvinyka_zabiyka: Совет им да любовь, чтобы умерли в один день и поскорее.))
tks 18 августа 2018 | 00:23
mordvinyka_zabiyka: Австрияки их увидели в Линце, в мае 1945-го. Это было недолго. А вот югославы их запомнили надолго...
tks 18 августа 2018 | 00:17
Казаки!
Казаки!
Едут,-едут по граду Грацу путоказаки!
Венн ди казакен дурхь ди штадт марширен,
Оффнен ди мэдхен ди фенстер унд ди тирен...
hrenvam 18 августа 2018 | 00:24
Стук в дверь.
На пороге казаки.
- Драку заказывали ?
navsegda 18 августа 2018 | 00:27
Интересно , а среди участников казачьего хора собственно казаки есть ?
fotinia00 18 августа 2018 | 00:38
navsegda: раньше они нарывались - люди в штатском. Теперь казаки.)
buva53 18 августа 2018 | 00:28
Придётся Вове продать свой прицеп СКИФ...А то зарплаты явно не хватит на казаческий разврат.
salut__521 18 августа 2018 | 00:34
Фюрер ещё бы кабаре-варьете с собою на свдьбу прихватил и сплясал с девками канкан. Вот путриоты загордились бы своим шефом...
pomeranche 18 августа 2018 | 00:34
Казачий хор станет подарком Путина. Надо этот хор там и оставить как подарок. Обратно нечего подарки вести.
fotinia00 18 августа 2018 | 00:35
Сумасшедшинка дом