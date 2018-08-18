Оптовые цены на бензин за неделю выросли на 7%
Такой рост зафиксирован впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры для сдерживания стоимости топлива.
Эксперты считают основной причиной роста оптовых цен на бензин снижением продаж топлива на бирже, которое, в свою очередь, вызвано сокращением его производства, пишет РБК. По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, нефтяники не выполняют обещание, данное в конце мая премьер-министру Дмитрию Медведеву. Тогда, как отмечает собеседник РБК, они согласились обеспечить поставки бензина на уровне прошлого года + 3%, однако сейчас его продается меньше, чем год назад. Другие эксперты говорят, что на рост оптовых цен повлияли ослабление рубля и тот факт, что экспорт нефти стал более выгоден по сравнению с поставками на внутренний рынок. Между тем в промежутке между 10 и 17 августа продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем снизились в полтора раза. Впрочем, цены на заправках пока не растут, говорят в Московской топливной ассоциации. По ее данным, с 6 по 13 августа стоимость бензина снизилась на несколько копеек.
В конце мая из-за резкого скачка цен на бензин правительство приняло экстренные меры для их сдерживания. В частности, были снижены акцизы на топливо, а нефтяников обязали заморозить цены на автозаправках.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 00:07
Рано или поздно эту плотину прорвёт.
И весь накопленный потенциал роста цены на бензин отработает.
Лучше бы цена повышалась постепенно, чем затем резким скачком.
pusin_patriot 18 августа 2018 | 00:16
mikhail_spb_: Чего это её прорвет? Тут черным по серому что Сечин жмёт поставки горючки на внутренний рынок, предпочитая гнать черного за доллары.
То что они радуются что пока нет повышения цены на колонках, так это вопрос завтрашнего дня, а они так далеко уже не заглядывают.
p.s.
Вообще у них сейчас общая идея вымывания денежной массы, они напечатали тряликов ничем не обеспеченных рублей, отсюда и курсы с повышениями. Так что поступательное повышение цен под ай-яй-яй на телевизор с очередными "а хто это сделал-то, а? "
navsegda 18 августа 2018 | 00:16
Почему цена на бензин в нефтедобывающей России привязана к доллару , сами добывают , продают своим же , а цену ставят от курса доллара )
pusin_patriot 18 августа 2018 | 00:20
navsegda: Потому что нефть принадлежит друзьям, а зачем продавать дешево плебсу и за рубли, когда можно дорого и за доллары? Вы что, протестовать что ли будете? :)
ramun 18 августа 2018 | 00:33
А зачем вам бензин,без дорог то?