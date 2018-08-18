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00:01, 18 августа 2018

В ряде российских городов сегодня пройдут новые акции против повышения пенсионного возраста

Протестные акции, вызванные пенсионной реформой, набирают обороты. Митинговать сегодня будут жители Нижнего Тагила, Серова, Иванова, Симферополя. Большинство акций организует КПРФ. В Симферополе с антиправительственными лозунгами выйдет крымское отделение партии. На главной площади Ленина коммунистам и всем недовольным увеличением возраста выхода на пенсию митинговать не дали. Акцию пришлось перенести в один из парков. «Нет пенсионной реформе», «КПРФ против пенсионного геноцида» – такие плакаты будут в руках собравшихся. В том же ключе акция пройдёт в Нижнем Тагиле. На митинге выступят не только против пенсионной реформы, но и роста цен на бензин и увеличения налога на добавленную стоимость, сообщает znak.com. Акцию тоже организует КПРФ. Она пригласила представителей других политических сил. А в Иваново митинг против повышения пенсионного возраста проведёт ЛДПР. В региональном отделении партии называют реформу антинародной и призывают жителей её осудить. Ещё одну акцию соратники Жириновского проведут в Самаре.

Согласно законопроекту, мужчины в России будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года. Пенсионную реформу Госдума уже приняла в первом чтении. Остальные два собираются провести осенью.

Комментарии

3

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mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 00:13


Оболваненное дурачьё и правда верит, что зюганоиды и жириноиды всерьёз выступят против политики нацдилера?
Ишь, с плакатами они выйдут.

tom_tom 18 августа 2018 | 00:21

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ramun 18 августа 2018 | 00:31

Всех на полив крымских степей! Дармоеды!

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