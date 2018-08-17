Немецкий общественный телеканал 3sat сожалеет, что допустил ошибку, связанную с изображением Крыма

В редакции «Эху Москвы» сообщили, что занимают прежнюю позицию – считают Крым частью Украины. Там также добавили, что изъяли фильм из сети и исправляют графику.

В документальном фильме «Сплошь Сибирь» канал продемонстрировал карту, где Россия закрашена жёлтым цветом, также обозначен и Крым.