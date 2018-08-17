Немецкий общественный телеканал 3sat сожалеет, что допустил ошибку, связанную с изображением Крыма
В редакции «Эху Москвы» сообщили, что занимают прежнюю позицию – считают Крым частью Украины. Там также добавили, что изъяли фильм из сети и исправляют графику.
В документальном фильме «Сплошь Сибирь» канал продемонстрировал карту, где Россия закрашена жёлтым цветом, также обозначен и Крым.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 23:06
Судя по названию, скоро Крым тоже превратится в Сибирь?
xoxloparasha 17 августа 2018 | 23:07
– считают Крым частью Украины…
Мой кот тоже считает что он хозяин квартиры !)
fekoff 17 августа 2018 | 23:09
Это хорошо, что сожалеет.