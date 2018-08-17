Суд в Лондоне повторно арестовал акции банка «Возрождение» по иску к братьям Ананьевым

Об этом сообщает РБК. Об аресте стало известно после того, как ВТБ объявил, что договорился о ключевых условиях его покупки. Приказ высокого суда замораживает активы Алексея и Дмитрия Ананьевых в качестве обеспечительной меры по иску на 11 миллионов фунтов от инвесторов-держателей кредитных нот, гарантированных братьями, — уточняет газета «Ведомости».