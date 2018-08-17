В США из-за угроз судья отказался разглашать имена присяжных по делу бывшего главы предвыборного штаба Трампа

В США из-за угроз судья отказался разглашать имена присяжных по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщает Рейтер. Агентство отмечает, что судья сам находится под охраной и беспокоится о безопасности членов коллегии присяжных.

Он также рассказал, что не станет раскрывать информацию о встрече с адвокатами, участвующими в процессе. Она касается расследования о вмешательстве России в американские выборы.

Пола Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, связанному с лоббистской деятельностью в интересах Украины.