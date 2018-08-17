В США из-за угроз судья отказался разглашать имена присяжных по делу бывшего главы предвыборного штаба Трампа
В США из-за угроз судья отказался разглашать имена присяжных по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщает Рейтер. Агентство отмечает, что судья сам находится под охраной и беспокоится о безопасности членов коллегии присяжных.
Он также рассказал, что не станет раскрывать информацию о встрече с адвокатами, участвующими в процессе. Она касается расследования о вмешательстве России в американские выборы.
Пола Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, связанному с лоббистской деятельностью в интересах Украины.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 17 августа 2018 | 23:04
Откуда исходят угрозы, из Кремля?
tom_tom 17 августа 2018 | 23:08
В Австрии заявили, что визит Путина на свадьбу к главе МИД страны является частной поездкой(с().. - Т.е. кортеж, госсамолет, охрана, караул почетный - это типа так, частности?..Частные поездки за счет государства..