Одной из версий убийства журналистов в ЦАР Ходорковский называет причастность правительственных структур республики
К убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами республики. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.
«Перед журналистами прошла машина, в которой находились несколько вооруженных европейцев. Поскольку эта машина с вооруженными европейцами прошла через блокпосты правительственных сил, то совершенно очевидно, что люди связаны с правительством», — сказал он.
По другой версии, добавил М.Ходорковский, которую уже ранее озвучивали, «водитель пришел к старосте деревни сразу после произошедшей трагедии, и рассказал, о нападении». «На них напала «Селека» (повстанческая группировка – ЭМ), это он рассказал в присутствии жителей деревни, у нас есть показания, и мы этим показаниям верим. Хотя второй человек из этой группировки уверял, что они там не вели никаких действий, и что они с европейскими журналистами не воюют, а наоборот, заинтересованы в лучшем освещении своей деятельности», — сказал он.
М.Ходорковский считает, что если правительство страны (ЦАР — ЭМ) займет позицию – «здесь расследовать нечего», то это может осложнить любое расследование.
«Мы сейчас обращаемся через Нью-Йоркскую штаб-квартиру ООН, к тем силам ООН, которые там работают. А это 13 тысяч человек — самая серьезная военная сила там на месте. У них есть порядка 80 человек — это группа людей, расследующих факты насилия против самих членов миссии. И мы их просим помочь в расследовании смерти российских журналистов. Они забирали тела, отвозили на судебную экспертизу, но полноценного расследования они пока не ведут. Нам бы очень хотелось, чтобы это было полноценно расследовано», — заключил он.
Комментарии3
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novyrusich 17 августа 2018 | 22:51
Ходорковский называет причастность правительственных структур республики
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Все правильно, но с одной добавкой, что эти структуры контролируют русские "советники".
И они этого не скрывают.
glotov 17 августа 2018 | 22:52
Бедолага Ходор. Хотя, его кровавые мальчики и до этого навещали - не привыкать.
abuvgrobu 17 августа 2018 | 23:00
Ходорковскому было выгодно, чтобы с ними там что-нибудь случилось, он всё сделал для этого, вот там с ними и не преминуло случиться. А этот вор и убийца сейчас вовсю пожинает дивиденты от своей деятельности в отношение этой съемочной группы.