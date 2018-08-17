Одной из версий убийства журналистов в ЦАР Ходорковский называет причастность правительственных структур республики

К убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами республики. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.

«Перед журналистами прошла машина, в которой находились несколько вооруженных европейцев. Поскольку эта машина с вооруженными европейцами прошла через блокпосты правительственных сил, то совершенно очевидно, что люди связаны с правительством», — сказал он.

По другой версии, добавил М.Ходорковский, которую уже ранее озвучивали, «водитель пришел к старосте деревни сразу после произошедшей трагедии, и рассказал, о нападении». «На них напала «Селека» (повстанческая группировка – ЭМ), это он рассказал в присутствии жителей деревни, у нас есть показания, и мы этим показаниям верим. Хотя второй человек из этой группировки уверял, что они там не вели никаких действий, и что они с европейскими журналистами не воюют, а наоборот, заинтересованы в лучшем освещении своей деятельности», — сказал он.

М.Ходорковский считает, что если правительство страны (ЦАР — ЭМ) займет позицию – «здесь расследовать нечего», то это может осложнить любое расследование.

«Мы сейчас обращаемся через Нью-Йоркскую штаб-квартиру ООН, к тем силам ООН, которые там работают. А это 13 тысяч человек — самая серьезная военная сила там на месте. У них есть порядка 80 человек — это группа людей, расследующих факты насилия против самих членов миссии. И мы их просим помочь в расследовании смерти российских журналистов. Они забирали тела, отвозили на судебную экспертизу, но полноценного расследования они пока не ведут. Нам бы очень хотелось, чтобы это было полноценно расследовано», — заключил он.