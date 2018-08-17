Российский футбольный союз просит УЕФА расследовать нападение на журналистов в Греции

В международную организацию направлено соответствующее официальное письмо, — рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе перед матчем «Спартака» с ПАОКом фанаты греческого клуба попытались прорваться в ложу прессы, где работали сотрудники СМИ из России. Это произошло после того, как один из российских журналистов показал неприличный жест греческим болельщикам.