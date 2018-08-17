Российский футбольный союз просит УЕФА расследовать нападение на журналистов в Греции
В международную организацию направлено соответствующее официальное письмо, — рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе перед матчем «Спартака» с ПАОКом фанаты греческого клуба попытались прорваться в ложу прессы, где работали сотрудники СМИ из России. Это произошло после того, как один из российских журналистов показал неприличный жест греческим болельщикам.
Комментарии2
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opiatnovyi63 17 августа 2018 | 22:37
В России дано нет настоящих журналистов...
monik_7 17 августа 2018 | 22:56
Даже греки...Так, глядишь, и Ванауту скоро кое-что в спину...