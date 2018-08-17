Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего ведущего телеканала РЕН ТВ Алексея Самсонова

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — сообщает агентство ТАСС.



Конфликт со стрельбой произошел в ночь на 15 августа. Тогда в столичном управлении МВД, не называя имен, рассказали, что на шоссе Энтузиастов из травматического оружия стреляли в человека. Пострадавшего госпитализировали с ранением головы и другими тяжелыми травмами.

Самсонов работал на канале РЕН ТВ до весны прошлого года. Он вел передачу о ремонте.