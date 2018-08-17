Семья осужденного генерала ФСО Геннадия Лопырева просит суд вернуть изъятое имущество на полмиллиарда рублей
Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Родственники оспаривают инициативу Генпрокуратуры изъять в доход государства недвижимость и вклады семьи. Под конфискацию попали пять квартир, четыре жилых дома, пять земельных участков, а также нежилые помещения, гаражи и автомобили.
Геннадий Лопырев возглавлял подразделение ФСО на Кавказе. Его задержали 2 года назад по обвинению в получении взяток и прошлой осенью приговорили к 10-ти годам колонии.
Комментарии2
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mihvol_64 17 августа 2018 | 22:36
"Святая, видно, была эта бл...я семейка.
Вместе 3.14здили и хотят продолжить пользоваться "честно с3.14жженым.
В этом - ВСЯ рашка - см. ТОЧНОЕ определение Мединского.
novyrusich 17 августа 2018 | 22:54
mihvol_64: Все нажитое непосильным трудом изъяли.
Все имущество, на которое пошла вся зарплата за 200 лет службы беспорочной.
Как несправедливо.
надо вернуть семье эти полмиллиарда.