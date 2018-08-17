В Ульяновской области у двух членов КПРФ дома и на работе прошли обыски
Это связано с делом, которое возбудили по жалобе губернатора. Сергея Морозова возмутил плакат, где ему пририсовали усы, придав сходство с Гитлером, сообщает радио Свобода. Изображение было продемонстрировано в мае на акции против переименования центральной площади Ульяновска. На плакате была надпись: «Переименовал площадь Ленина в Ульяновске! Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?». Дело расследуется по статье о публичном оскорблении представителя власти.
Комментарии3
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edun1952 17 августа 2018 | 22:36
Большевики они априори экстремисты. Как еще у корыта держат...
navsegda 17 августа 2018 | 23:09
edun1952: Ты живёшь на остатках того , что построили большевики , своего за 30 лет новая Россия ничего не построила .Все заводы , все месторождения , вся техника - всё советское
navsegda 17 августа 2018 | 23:06
Вихри враждебные веют над нами ....