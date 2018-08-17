В Ульяновской области у двух членов КПРФ дома и на работе прошли обыски

Это связано с делом, которое возбудили по жалобе губернатора. Сергея Морозова возмутил плакат, где ему пририсовали усы, придав сходство с Гитлером, сообщает радио Свобода. Изображение было продемонстрировано в мае на акции против переименования центральной площади Ульяновска. На плакате была надпись: «Переименовал площадь Ленина в Ульяновске! Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?». Дело расследуется по статье о публичном оскорблении представителя власти.