Поездка казачьего хора, который отправляется на свадьбу в Австрию с Путиным, обойдётся минимум в миллион 800 тыс. руб
Поездка казачьего хора, который отправляется на свадьбу в Австрию вместе с Владимиром Путиным, обойдётся минимум в миллион 800 тысяч рублей, сообщает Би-би-Си. Телерадиокомпания обнаружила соответствующие материалы госзакупки. Художественный руководитель хора Виктор Захарченко отказался комментировать информацию, объяснив это тем, что сведения в СМИ искажаются.
На завтра назначена свадьба главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, куда, как ожидается, в качестве гостя приедет российский президент. Австрийские СМИ пишут, что Путин привезёт казачий хор в качестве подарка. Артисты будут петь песни для молодожёнов.
Комментарии25
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alladinov 17 августа 2018 | 22:34
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж за Вольфганга Майлингера, финансиста и предпринимателя. Сама Кнайсль стала министром от правопопулистской Партии свободы АПС.
Австрийская партия свободы (АПС) — австрийская ультраправая политическая партия под руководством Хайнца-Кристиана Штрахе. АПС считается популистской партией, которую зачастую также относят к так называемым евронационалистическим партиям.
В первые годы существования партии основной её состав был представлен бывшими офицерами Вермахта и членами НСДАП. В послевоенной Австрии стало ясно, что значительная часть населения республики прямо или косвенно поддерживала национал-социалистическую политику. Около полутора миллионов австрийцев служили в вермахте, ещё 700 тысяч были членами НСДАП. В процессе денацификации большая часть бывших нацистов подверглась судебному преследованию. Наказанием для них стало отлучение от политической жизни Австрии, недопущение к членству в двух крупнейших на тот момент партиях — СПА и АНП. Идеология новой партии во многом соответствовала концепциям «мягкого» варианта национал-социализма.
Основатель нидерландской Партии Свободы Герт Вилдерс, резко выступающий за ограничение иммиграции, подвергает критике действия АПС, так как, по мнению Вилдерса, политика Австрийской Партии Свободы «имеет явное сходство с политикой национал-социализма».
На парламентских выборах 2013 года Австрийская партия свободы получила 20,5 %, заняв третье место. На выборах в Европарламент 2014 партия набрала 19,72 % голосов. 16 июня 2015 года вошла в новую созданную евронационалистическими партиями нескольких стран фракцию «Европа наций и свобод» в Европейском парламенте.
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В связи с этим у меня вопрос: а казачки будет спивать песенки в форме Вермахта?
http://russian7.ru/wp-content/uploads/2018/03/0012587-1.jpg
dimitrios_pagourtzis 17 августа 2018 | 22:38
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал планы российского президента Владимира Путина посетить свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
Климкин прокомментировал визит Путина на свадьбу к главе МИД Австрии
© Nazar Furyk globallookpress.com
«Если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал он в своём Twitter.
Горящий пердак клима чугункина стоит этих денег.
alladinov 17 августа 2018 | 22:43
dimitrios_pagourtzis:
А теперь, вонючая портянка, расскажи нам о линчевании негров в Америке. Мы тебя, гниду, внимательно слушаем.
xoxloparasha 17 августа 2018 | 22:50
alladinov: Сеня ,про негров в омерике неактуально ! Ща в теме приключения подпиндосных пропагандонов в гостях у негров в ЦАР ! Но про это тебе мухаил пидарковский расскажет ,ты ведь внимательная гнида !? )))
romashka__ 17 августа 2018 | 23:03
Глава австрийского МИДа Карин Кнайсль и Путин - два сапога пара. Нерукопожатный Путин - позор России. и угроза всему миру. Австрия - родина фашиста Гитлера.
navsegda 17 августа 2018 | 22:38
alladinov: Ну зачем в форме вермахта , казаки воевали в составе СС на стороне Германии , у них была своя форма и знаки отличия со свастикой , обзывались Kosakenlager - Казачий стан
novyrusich 17 августа 2018 | 22:48
navsegda: Кпзапчий стан это только одно подразделение. Но их было несколько.
Самое большое 15-й казачий кавалерийский корпус СС. Но это так, небольшая поправка. Но вот поездка хора на свадьбу за госсчет это чистейщшей воды коррупция.
Ведь Путин не будет эту поездку за свой счет оплачивать.
В западных странах министры за меньшее постов лишались и в тюрьму садились.
Саркози за что привлекли
aaabbbccc77755 17 августа 2018 | 23:10
novyrusich: В ФРГ как-то министр обороны слетал на выходные в Испанию на военном самолёте. В понедельник вышел на работу,в среду получил пенделя под зад. Гниют гады!
ilyache 17 августа 2018 | 23:02
alladinov:
Некрасиво конечно, ужасно.
А ваш бандера и проспект его имени в Киеве как вам?
ilyache 17 августа 2018 | 23:04
alladinov:
А ССовские марши ветеранов этой организации в Прибалтике вы тожн надеюсь осуждаете? Или только эту партию в Австрии? Просто интересно.
aaabbbccc77755 17 августа 2018 | 23:08
alladinov: Ну а куда ещё ему на свадьбу поехать? Ну не к демократам же в США?
ura_123 17 августа 2018 | 22:37
Больные люди... А чё слонов из Московского зоопарка не взяли?
aleksei123m 17 августа 2018 | 22:39
Так это путин делает подарок или мы все?
А если все, то почему на свадьбу только он?
croaker 17 августа 2018 | 22:39
Хорошо делать подарки за государственный счёт.
edun1952 17 августа 2018 | 22:46
croaker: Государство - это не про нас.
edun1952 17 августа 2018 | 22:44
Пенсионеры в восторге...
bobiksdoh 17 августа 2018 | 22:44
А путин будет петь и на пианине брынчать?
andetag 17 августа 2018 | 22:46
за чей счет подарок?
gregor 17 августа 2018 | 22:48
Поездка казачьего хора, который отправляется на свадьбу в Австрию с Путиным, обойдётся минимум в миллион 800 тыс. руб
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Я и 86 % большинства нар ...т есть населения ... не против . Пущай хоть 10 миллионов обойдётся . Всё равно одобрямс .
Потому ,как менталитет и не самостоятельное мышление .
Жалко что ли ?
Вот ВЕТЕРАН ВОВ живёт в лачуге без удобств .... не заслужил ,а вот свадьбу в Австрию да с казаками ..... ещё и ряженными ... это пожалуйста .
Вот такое большинство , вот такое одобрямс .
Страну пора уже переименовывать ...... в Одобрямсия .
Где живёшь ? В стране Одобрямсии .
Где нет ни дорог ,ни друзей .
petrovich_spb 17 августа 2018 | 22:54
На родине Гайдна и Шуберта только "жопкина-хора" не хватало.
Интересно, Вован сам это придумал?))
mosal 17 августа 2018 | 22:57
Казачки , за счёт В,В, надо полагать?
malinskii 17 августа 2018 | 23:00
барин к барину со своеме холопами
hz6691 17 августа 2018 | 23:02
Казаки едут развлекать нациков. Симптоматично!
astlire 17 августа 2018 | 23:03
и медведа с балалайкой
vor_on 17 августа 2018 | 23:03
по 5 сантиков с одного пенса....не так уж и много по сравнению с предстоящими тратами на скоростную магистралью Краснодар - Грозный