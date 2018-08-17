Поездка казачьего хора, который отправляется на свадьбу в Австрию с Путиным, обойдётся минимум в миллион 800 тыс. руб

Поездка казачьего хора, который отправляется на свадьбу в Австрию вместе с Владимиром Путиным, обойдётся минимум в миллион 800 тысяч рублей, сообщает Би-би-Си. Телерадиокомпания обнаружила соответствующие материалы госзакупки. Художественный руководитель хора Виктор Захарченко отказался комментировать информацию, объяснив это тем, что сведения в СМИ искажаются.

На завтра назначена свадьба главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, куда, как ожидается, в качестве гостя приедет российский президент. Австрийские СМИ пишут, что Путин привезёт казачий хор в качестве подарка. Артисты будут петь песни для молодожёнов.