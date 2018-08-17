Ходорковский: Осужденному в РФ украинскому режиссеру Сенцову не следует подписывать признание вины

Осужденному в РФ за терроризм украинскому режиссеру Олегу Сенцову не следует подписывать признание вины. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.

«Если его заставляют подписать признание вины, то делать этого нельзя категорически, потому что он тем самым подставил бы других людей, как это было в моем случае. Они могут просто обмануть человека, а потом трясти перед всеми международными инстанциями словами, что человек сам признался в терроризме», — сказал М.Ходорковский.

Он также охарактеризовал требование О.Сенцова освободить украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ, «законным и реальным». По его словам, «конфликт должен развиваться мирным путем и Сенцов сейчас делает большой вклад, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки в освобождении людей как с той, так и с другой стороны».

М.Ходорковский напомнил, что когда он находился в заключении, ему также говорили написать прошение о помиловании с признанием вины. «Мне на протяжении трех лет говорили написать прошение о помиловании и меня освободят, но при этом говорили, что я должен признать вину. Это было неприемлемо, и я не желаю того же Сенцову», — сказал он.

Напомним, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. 14 мая О.Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России. На сегодняшний день срок голодовки составляет 96 дней.

13 июля мать О.Сенцова обратилась к президенту РФ с просьбой помиловать сына. Кремль отказал в удовлетворении прошения, пояснив, что ходатайствовать должен сам осужденный.