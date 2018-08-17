Ходорковский: Осужденному в РФ украинскому режиссеру Сенцову не следует подписывать признание вины
Осужденному в РФ за терроризм украинскому режиссеру Олегу Сенцову не следует подписывать признание вины. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.
«Если его заставляют подписать признание вины, то делать этого нельзя категорически, потому что он тем самым подставил бы других людей, как это было в моем случае. Они могут просто обмануть человека, а потом трясти перед всеми международными инстанциями словами, что человек сам признался в терроризме», — сказал М.Ходорковский.
Он также охарактеризовал требование О.Сенцова освободить украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ, «законным и реальным». По его словам, «конфликт должен развиваться мирным путем и Сенцов сейчас делает большой вклад, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки в освобождении людей как с той, так и с другой стороны».
М.Ходорковский напомнил, что когда он находился в заключении, ему также говорили написать прошение о помиловании с признанием вины. «Мне на протяжении трех лет говорили написать прошение о помиловании и меня освободят, но при этом говорили, что я должен признать вину. Это было неприемлемо, и я не желаю того же Сенцову», — сказал он.
Напомним, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. 14 мая О.Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России. На сегодняшний день срок голодовки составляет 96 дней.
13 июля мать О.Сенцова обратилась к президенту РФ с просьбой помиловать сына. Кремль отказал в удовлетворении прошения, пояснив, что ходатайствовать должен сам осужденный.
Комментарии7
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good_warrior 17 августа 2018 | 22:24
Хочу пожурить либерализма ярых певцов
Имеет полное право сдохнуть от голода ваш Олег Сенцов!
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 22:30
good_warrior: Из пригожинских поэтов-самоучек или платных прихлебателей воровской власти?
romashka__ 17 августа 2018 | 22:46
Олег Сенцов ни в чем не виноват.
Он украинец. Крымчанин.
По какому праву его арестовали и осудили на 20 лет в России?
Сослали в тюрьму на северный полюс.
Крым аннексирован Россией.
Россия нарушила все международные соглашения.
Почему Бородай и Стрелков-Гиркин не в тюрьме?
Сенцов голодает почти 100 дней за всех украинцев, сидящих в российских тюрьмах.
Надо освободить парня. Крым - это Украина.
Мне противно за всех, кто уехал туда жить из России.
abuvgrobu 17 августа 2018 | 22:56
romashka__: Смотри, не обосрись от натуги, пылая "праведным" гневом.. Просрала украину ? Так подотрись вышиванкой.. Гг
glotov 17 августа 2018 | 22:45
Вот уж точно не его собачье дело.
juruyivanovich 17 августа 2018 | 22:47
Смотрящий за российскими хомячками дал свои руководящие указания.
juruyivanovich 17 августа 2018 | 22:53
Любопытно: этот херой Уркаины всё же побьёт рекорд доктора Хайдера, или не дотянет?
Помнится, доктор Хайдер проголодал у Белого Дома 218 дней.
Вот когда этот херой поголодает 400 дней, тогда можно будет всерьёз рассмотреть его требования и посмеяться над его лечебным голоданием, от которого он, судя по всему, не похудеет. Так же как не похудела и хероиня Надя Савченко, непрерывно голодая в России.
Интересно: как защитникам Сенцова удаётся удерживаться от смеха, когда они говорят про его как бы "голодовку"?
Приколисты, однако.