@Столичные власти не разрешили проводить традиционную ночную экскурсию на велосипедах «Велоночь»@

Как рассказала «Эху Москвы» продюсер проекта Мария Карайчева, чиновники толком не объяснили отказ согласовать мероприятие.

В этом году «Велоночь» планировалась как экскурсия по местам, связанным с футбольными клубами. Ее планировали устроить в ночь на 19 августа. Об отмене мероприятия организаторы пока не сообщали.

«Велоночь» проводится в Москве уже 11 лет.