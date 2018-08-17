Столичные власти не разрешили проводить традиционную ночную экскурсию на велосипедах «Велоночь»
Как рассказала «Эху Москвы» продюсер проекта Мария Карайчева, чиновники толком не объяснили отказ согласовать мероприятие.
В этом году «Велоночь» планировалась как экскурсия по местам, связанным с футбольными клубами. Ее планировали устроить в ночь на 19 августа. Об отмене мероприятия организаторы пока не сообщали.
«Велоночь» проводится в Москве уже 11 лет.
Комментарии6
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edun1952 17 августа 2018 | 22:13
С Кортежем не разъедутся...
gordy 17 августа 2018 | 22:17
@Столичные власти не разрешили проводить традиционную ночную экскурсию на велосипедах «Велоночь»@
Потому что по тому же маршрута уже заявилась нетрадиционная?
zemljanka 17 августа 2018 | 22:20
gordy: Бдят. Буковка "з" - пропущена...
edyunia 17 августа 2018 | 22:24
gordy: \\экскурсию на велосипедах «Велоночь»@\\
Да пофиг на чём, главное чтобы «Виолончдень»@
mamiluk 17 августа 2018 | 22:15
Им не "велоночь" -им легче "комендантский час" провести...
tks 17 августа 2018 | 22:23
Стой, кто идёт!? Предъявите паспорт
Остановись живое существо
В этих местах ты бродишь напрасно
Здесь таким существам ходить запрещено!
Стой, кто летит!? Предъявите пропуск
Нужно всякой птице документ иметь
Потому, что птице нельзя за границу
Просто так, без визы, самой перелететь.
Припев: А-я-яй туда нельзя!
А-я-яй сюда нельзя!
А-я-яй туда нельзя!
А-я-яй!
Стой, кто ползёт!? Запретная зона
Здесь не разрешается черту переползать
Ползать здесь не хорошо и даже не законно
Я приказываю вам отсюда отползать
Стой, кто плывёт!? Не притворяйтесь рыбой
Здесь даже рыбе плыть запрещено
Здесь запретная вода, для вас она закрыта
И движенье всякое в ней прекращено
Припев: --->>>
Стой, кто живёт!? Здесь жить запрещено
Это вас касается и это не смешно
В этом месте нужно приказы выполнять
И не надо мне в лицо тяжело дышать
Припев: --->>>
Туда нельзя!
Сюда нельзя!
Никуда нельзя!
© Лимонадный Джо 1989г.