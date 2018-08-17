У здания ракетного центра им. Хруничева прошло собрание с участием работников, которые выступают против сокращений

У здания ракетного центра имени Хруничева прошло собрание с участием работников, которые выступают, в том числе, против массовых сокращений. Это была акция в формате встречи с кандидатом в мэры Москвы. На предприятии возникла целая серия проблем, они начались при бывшем гендиректоре Андрее Калиновском рассказал корреспонденту «Эха Москвы» участник акции Денис Анисимов, который представился специалистом центра.

Профсоюз предприятия дистанцировался от сегодняшней акции. В организации считают, что несанкционированные протесты связаны с предстоящими выборами мэра Москвы.