У здания ракетного центра им. Хруничева прошло собрание с участием работников, которые выступают против сокращений
У здания ракетного центра имени Хруничева прошло собрание с участием работников, которые выступают, в том числе, против массовых сокращений. Это была акция в формате встречи с кандидатом в мэры Москвы. На предприятии возникла целая серия проблем, они начались при бывшем гендиректоре Андрее Калиновском рассказал корреспонденту «Эха Москвы» участник акции Денис Анисимов, который представился специалистом центра.
Профсоюз предприятия дистанцировался от сегодняшней акции. В организации считают, что несанкционированные протесты связаны с предстоящими выборами мэра Москвы.
Комментарии4
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neon001 17 августа 2018 | 22:11
все деньги пойдут ментам и военным. если остальные бюджетники думали что царь любит их всех одинаково - они ошиблись. проголосовали и гуляйте.
nikolaitschi 17 августа 2018 | 22:12
Всегда относился к странам и заводам, как к живым организмам. Это предприятие умерло...Очень жаль... Распалась связь времен...
ugiazov 17 августа 2018 | 22:13
Сейчас для выборов суматоха поднимется, а после выборов затихнет.
Никому они станут не нужны.
lager23 17 августа 2018 | 22:19
Профсоюз предприятия дистанцировался от сегодняшней акции. В организации считают, что несанкционированные протесты связаны с предстоящими выборами мэра Москвы.
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Это не профсоюз, это импотенты встроенные в путинскую имитацию государственных институтов, не имеющих никакого отношения к здоровому обществу, человеческой чести и порядочности.... , короче — отбросы общества на службе оккупантов!
Именно с такими людьми во времена ВОВ не ходили в разведку..., их оставляли на осинах!