ФБК потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия спикера Госдумы Вячеслава Володина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия спикера Госдумы Вячеслава Володина. В ФБК утверждают, что парламентарий нарушил закон, не задекларировав 400-метровую квартиру своей матери, а также занимаясь бизнесом.

Заявление было подано на имя генпрокурора Юрия Чайки за подписью директора ФБК Романа Рубанова, пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с документом. В нем говорится о том, что Володин еще с декабря 2011 года владеет квартирой на Мичуринском проспекте, а также ведет бизнес через «Холдинг Днепрово», «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское» и ряд других компаний. Номинальным владельцем квартиры и акций компаний, как утверждают в ФБК, является мать спикера Госдумы Лидия Барабанова.

Этот факт, по мнению авторов заявления, говорит о том, что сделки были фиктивными, а сам Володин занимается коррупцией. Из-за этого в фонде Алексея Навального требуют внести представление о снятии с него депутатского мандата. Как пишут «Ведомости», в Генпрокуратуре обещали ответить на вопрос о том, поступило ли к ним требование ФБК, позже. Ранее Навальный на своем сайте опубликовал расследование, посвященное Володину. В нем, в частности, говорится, что стоимость квартиры, которая, как утверждается, принадлежит Володину, составляет 230 млн рублей.

Сам Володин никак не комментирует расследование ФБК.

ФБК направил в Генпрокуратуру заявление с требованием внести представление в Госдуму о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя палаты Вячеслава Володина. Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому Володин с 2011 года владеет квартирой в 400 кв. метров и стоимостью в 230 миллионов рублей на Воробьевых горах. Кроме того, спикер Госдумы, по данным ФБК, занимается предпринимательской деятельностью. Однако номинальным владельцем компаний и недвижимости является мать Володина – Лидия Барабанова.

Обращаться в Генпрокуратуру с требованием лишить депутатских полномочий абсолютно бесполезно, потому что этот вопрос не в компетенции ведомства, — сказал «Эху Москвы» замдиректора Трансперенси Интернешнл Россия Илья Шуманов.

Он добавил, что никаких оснований для проверки имущества матери Володина тоже нет, потому что она является по документам успешной бизнесвумен и может позволить себе такую недвижимость.