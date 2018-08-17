ФБК потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия спикера Госдумы Вячеслава Володина
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия спикера Госдумы Вячеслава Володина. В ФБК утверждают, что парламентарий нарушил закон, не задекларировав 400-метровую квартиру своей матери, а также занимаясь бизнесом.
Заявление было подано на имя генпрокурора Юрия Чайки за подписью директора ФБК Романа Рубанова, пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с документом. В нем говорится о том, что Володин еще с декабря 2011 года владеет квартирой на Мичуринском проспекте, а также ведет бизнес через «Холдинг Днепрово», «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское» и ряд других компаний. Номинальным владельцем квартиры и акций компаний, как утверждают в ФБК, является мать спикера Госдумы Лидия Барабанова.
Этот факт, по мнению авторов заявления, говорит о том, что сделки были фиктивными, а сам Володин занимается коррупцией. Из-за этого в фонде Алексея Навального требуют внести представление о снятии с него депутатского мандата. Как пишут «Ведомости», в Генпрокуратуре обещали ответить на вопрос о том, поступило ли к ним требование ФБК, позже. Ранее Навальный на своем сайте опубликовал расследование, посвященное Володину. В нем, в частности, говорится, что стоимость квартиры, которая, как утверждается, принадлежит Володину, составляет 230 млн рублей.
Сам Володин никак не комментирует расследование ФБК.
ФБК направил в Генпрокуратуру заявление с требованием внести представление в Госдуму о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя палаты Вячеслава Володина. Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому Володин с 2011 года владеет квартирой в 400 кв. метров и стоимостью в 230 миллионов рублей на Воробьевых горах. Кроме того, спикер Госдумы, по данным ФБК, занимается предпринимательской деятельностью. Однако номинальным владельцем компаний и недвижимости является мать Володина – Лидия Барабанова.
Обращаться в Генпрокуратуру с требованием лишить депутатских полномочий абсолютно бесполезно, потому что этот вопрос не в компетенции ведомства, — сказал «Эху Москвы» замдиректора Трансперенси Интернешнл Россия Илья Шуманов.
Он добавил, что никаких оснований для проверки имущества матери Володина тоже нет, потому что она является по документам успешной бизнесвумен и может позволить себе такую недвижимость.
Комментарии14
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ter234 17 августа 2018 | 22:12
Наш народ- как скот. Как хочешь над ним издеваться могут. И терпит ведь.
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 22:19
ter234: А ещё недавно тот самый Володин угрожал пенсионерам лишить их государственных пенсий..Видимо, их тоже хочет прибрать к рукам!
foma55 17 августа 2018 | 22:12
Путин своих не сдаёт! И потом, Володин берёт по чину- это в "вертикале" очень жестко контролируется.
zemljanka 17 августа 2018 | 22:13
Гниды, засевшие в думе, тоже мутировали в нелюдей...
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 22:16
Россия давно живёт по понятиям и согласно скрепам воровской власти..
ugiazov 17 августа 2018 | 22:17
Если назначат комиссию по расследованию, она 100% не найдёт нарушений.
klegg 17 августа 2018 | 22:20
мать - барабанова, сын - володин. Он что, фамилию мужа чтоли взял?
klegg 17 августа 2018 | 22:23
klegg: или взял фамилию "володин" в знак преданности хозяину.
arkady1956 17 августа 2018 | 22:30
klegg: Путина зовут Володя.......А спикер Володин,а чей же ещё.....
eduard53 17 августа 2018 | 22:22
В оседлавшей страну кагэбанде приструнить-осудить-посадить-устранить и т.д. зарвавшегося-зажравшегося её участника-подельника может только главарь.
Никаких других, независимых от него, инстанций и чиновников для этого не
предусмотрено: все эти силовики-следаки-прокуроры-судьи ... и т.п. - декоративная шелупонь, действующая только по отмашке фюрера ...
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 22:33
Чайка и его чайката тоже из этой банды...
stratovarius 17 августа 2018 | 22:34
Молодец Володин, вкладывает деньги в акции российских предприятий, поддерживает отечественных производителей. Это не ходор сдриснувший с наворованными у русских миллиардами и поддерживающий этими деньгами британскую экономику.
hammiak 17 августа 2018 | 22:48
Редко в таком возрасте развивается бизнес-талант... Пирожки бы щас максимум продавала, и то бы мусара гоняли с ссаннадзором
koshkairina 17 августа 2018 | 23:02
Навального как всегда выпустили на арену для отвлечения народа от более важных и болезненных тем.