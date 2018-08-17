Ходорковский: Убитые в ЦАР российские журналисты не делали секрета из своей поездки
Убитые в ЦАР российские журналисты, снимавшие фильм о работе «ЧВК Вагнера», связываемой СМИ с бизнесменом Евгением Пригожиным, не делали «никакого» секрета из своей поездки. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.
По словам М.Ходорковского, журналисты сотрудничали с корреспондентом РИА ФАН Кириллом Романовским (РИА ФАН некоторые СМИ связывают с Е.Пригожиным — ЭМ), «через которого связались с Мартином», приняв его за работника миссии ООН, «а через Мартина со своим будущим водителем». Более того, отметил он, служба безопасности аэропорта «контролируется группой, которую мы называем здесь группой Вагнера, хотя она там носит иное название — «Сева». Поэтому списки всех прибывающих людей у них на руках».
М.Ходорковский также отметил, что фамилии участников съемочной группы достаточно известны, поэтому никаких проблем с тем, чтобы их идентифицировать не было. К тому же, по его словам, по прибытии в страну журналисты «официально, по своим документам заселились в гостиницу, где селятся европейцы», а таких гостиниц там не много.
Он также сообщил, что журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев ездили непосредственно к военной базе, где «работают наши инструктора, с попыткой поговорить».
М.Ходорковский отметил, что необходимо «назвать виновных» убийства, а также «довести до конца» расследование журналистов. При этом он уточнил, что «те, кто так или иначе участвовал в этом проекте, не являлись и не являются противниками частных военных компаний». «Мы считаем, что ЧВК – это нормальная форма осуществления части полицейских и военных функций. В нашей стране частные военные компании находятся вне закона и необходима их легализация», — подчеркнул М.Ходорковский.
В понедельник 30 июля в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, снимавшие фильм о работе «ЧВК Вагнера», которую СМИ связывают с Евгением Пригожиным.
Проживающий в Великобритании российский оппозиционер, основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский написал в «Фейсбуке», что погибшие журналисты работали совместно с его проектом «Центр управления расследованиями» над расследованием «Российские наемники».
М.Ходорковским была создана независмая группа журналистов, которая занимается расследованием гибели россиян.
Комментарии10
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rusof_ob 17 августа 2018 | 21:56
Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»
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А ведь до этого производил впечатление умного человека.
ura_123 17 августа 2018 | 21:58
rusof_ob: На тебя только пригожин производит впечатление умного человека?
fig_vvam 17 августа 2018 | 22:05
rusof_ob: Дорогуша, он и являетс я чрезвычайно уминым человеком.
Поэтому у него есть несколько миллиардов долларов.
А ку тебя кроме дерьма в голове нет ничего.
И приходится тебе сидеть регулярно у начальника под столом.
А журналисты поверили, что они для вагнеровцев свои.
Вот ездили с ними на переговоры.
А они их убили. Не совсем свои значит оказались. Хотя Джемаль точно свой вроде.
detul 17 августа 2018 | 22:15
fig_vvam: С тем, что Ходорковский очень умный и волевой человек нельзя не согласиться. Только такой человек и мог убедить сторонника ХАМАС Орхана Джемаля рвануть в ЦАР и подготовить там его убийство. В МОССАД вообще очень и очень разумные люди работают.
novyrusich 17 августа 2018 | 22:26
detul: Ты славно идиота изображаешь. Или не изображаешь.
Но в твоем бреде есть две нестыковки.
Ходорковский с Джемалем ни разу не то что не встречался, но и не говорил и никакого участия в организации поездки не принимал.
Моссад действительно лучшая спецслужба в мире, но миллиардеры в ней не служат. И убивать Джемаля им совсем незачем.
Никакой угрозы Израилю он не представлял и не мог представлять.
А умные люди бессмысленно силы не тратят.
m_doc 17 августа 2018 | 21:58
Коняхин одно говорил, Ходор другое болтает. Между собой договориться не могут, что врать. Тьфу на вас.
tks 17 августа 2018 | 22:14
m_doc: И где же в чем противоречие, пролейте свет так сказать, Истины? Не держите непосвящённых в неведении!
novyrusich 17 августа 2018 | 22:20
m_doc: ты наглая дешевая лгунья. И Коняхин и Ходорковский говорят абсолютно одно и тоже.
И ты не сможешь привести ни одно расхождение.
Поэтому я полным правом называю тебя наглой лгуньей. Опровергни или распишись в получении.
glotov 17 августа 2018 | 22:48
m_doc: Да, Ходор точно на этом деле смешался с бодрой толпой других нечистых на руку политиканов. Другими словами, такое же дерьмо, как и они.
tks 17 августа 2018 | 22:12
Романовский - пособник организатора убийства журналистов.