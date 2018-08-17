Ходорковский: Убитые в ЦАР российские журналисты не делали секрета из своей поездки

Убитые в ЦАР российские журналисты, снимавшие фильм о работе «ЧВК Вагнера», связываемой СМИ с бизнесменом Евгением Пригожиным, не делали «никакого» секрета из своей поездки. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.

По словам М.Ходорковского, журналисты сотрудничали с корреспондентом РИА ФАН Кириллом Романовским (РИА ФАН некоторые СМИ связывают с Е.Пригожиным — ЭМ), «через которого связались с Мартином», приняв его за работника миссии ООН, «а через Мартина со своим будущим водителем». Более того, отметил он, служба безопасности аэропорта «контролируется группой, которую мы называем здесь группой Вагнера, хотя она там носит иное название — «Сева». Поэтому списки всех прибывающих людей у них на руках».

М.Ходорковский также отметил, что фамилии участников съемочной группы достаточно известны, поэтому никаких проблем с тем, чтобы их идентифицировать не было. К тому же, по его словам, по прибытии в страну журналисты «официально, по своим документам заселились в гостиницу, где селятся европейцы», а таких гостиниц там не много.

Он также сообщил, что журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев ездили непосредственно к военной базе, где «работают наши инструктора, с попыткой поговорить».

М.Ходорковский отметил, что необходимо «назвать виновных» убийства, а также «довести до конца» расследование журналистов. При этом он уточнил, что «те, кто так или иначе участвовал в этом проекте, не являлись и не являются противниками частных военных компаний». «Мы считаем, что ЧВК – это нормальная форма осуществления части полицейских и военных функций. В нашей стране частные военные компании находятся вне закона и необходима их легализация», — подчеркнул М.Ходорковский.

В понедельник 30 июля в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, снимавшие фильм о работе «ЧВК Вагнера», которую СМИ связывают с Евгением Пригожиным.

Проживающий в Великобритании российский оппозиционер, основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский написал в «Фейсбуке», что погибшие журналисты работали совместно с его проектом «Центр управления расследованиями» над расследованием «Российские наемники».

М.Ходорковским была создана независмая группа журналистов, которая занимается расследованием гибели россиян.