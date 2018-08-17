Столичные власти запретили проводить в городе «Велоночь»

Это ежегодный проект, представляющий собой летнюю ночную экскурсию на велосипедах. Причину, по которой заммэра Москвы Максим Ликсутов отказался согласовать мероприятие, организаторам не назвали. Экскурсия по местам, связанным с футбольными клубами, должна была состояться в ночь на 19 августа. Впрочем, об ее отмене пока не сообщается.