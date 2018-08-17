Столичные власти запретили проводить в городе «Велоночь»
Это ежегодный проект, представляющий собой летнюю ночную экскурсию на велосипедах. Причину, по которой заммэра Москвы Максим Ликсутов отказался согласовать мероприятие, организаторам не назвали. Экскурсия по местам, связанным с футбольными клубами, должна была состояться в ночь на 19 августа. Впрочем, об ее отмене пока не сообщается.
Комментарии7
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midnightblues 17 августа 2018 | 21:34
Это правильно
Бендероуцы и марго симонян могут проникнуть
пора их арестовывать
astet 17 августа 2018 | 21:49
midnightblues: Запретили,
потому чтобы "Выборы Собянина" приближаются,
а он отказывается ехать на велосипеде
рядом с быдловатым электоратом?
danko1 17 августа 2018 | 21:49
midnightblues: Нечего перед выборами летом на велосипедах ездить.
Вот будет зима и опять в -30 на велосипедах мэрия пробег организует.
navsegda 17 августа 2018 | 21:37
Может денег хочет ?
zloy_sok 17 августа 2018 | 21:44
Правильно ! Вдруг они под покровом ночи на Кремль поедут.
gelont 17 августа 2018 | 21:56
Введите уже у себя внутри МКАДа комендантский час . И все будут спать спокойно .
vor_on 17 августа 2018 | 22:01
Нужен лыжный пробег, у нас особый путь. Да