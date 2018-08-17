В столице полиция разыскивает таксиста, подозреваемого в нападении на пешехода
Об этом сообщает агентство «Москва». Конфликт произошел в Печатниках сегодня вечером. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что таксист ударил пешехода ножом, после чего скрылся. Введен план «Перехват». Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
Комментарии2
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vinidbi 17 августа 2018 | 21:36
Отгадайте с двух раз какие смельчаки у нас с ножами расхаживают и с травматами разъезжают?!
ma1nbrain 17 августа 2018 | 22:05
vinidbi: чернопопые любители овец.