В столице полиция разыскивает таксиста, подозреваемого в нападении на пешехода

Об этом сообщает агентство «Москва». Конфликт произошел в Печатниках сегодня вечером. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что таксист ударил пешехода ножом, после чего скрылся. Введен план «Перехват». Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.