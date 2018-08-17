Водители ГБУ «Автомобильные дороги» вновь объявили бессрочную голодовку

На данный момент в ней участвуют 6 человек. Участники говорят, что были вынуждены пойти на такие меры из-за плохих условий труда и из-за невыполненных обещаний эти условия улучшить. Требования участников голодовки направлены мэру Москвы, в Мосгордуму и прокуратуру, — сообщает «Новая газета».

Первый раз водители объявляли голодовку в апреле. Тогда они жаловались на отсутствие горячей воды, грязное общежитие с клопами и тараканами, постоянные переработки и необоснованное урезание зарплат почти вдвое.