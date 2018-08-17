Водители ГБУ «Автомобильные дороги» вновь объявили бессрочную голодовку
На данный момент в ней участвуют 6 человек. Участники говорят, что были вынуждены пойти на такие меры из-за плохих условий труда и из-за невыполненных обещаний эти условия улучшить. Требования участников голодовки направлены мэру Москвы, в Мосгордуму и прокуратуру, — сообщает «Новая газета».
Первый раз водители объявляли голодовку в апреле. Тогда они жаловались на отсутствие горячей воды, грязное общежитие с клопами и тараканами, постоянные переработки и необоснованное урезание зарплат почти вдвое.
Комментарии3
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lager23 17 августа 2018 | 21:52
Рабочий человек не имеет прав в путенской стране, он букашка под ногой клептократа!
Это необходимо учитывать, товарищи, и перестраиваться!
malanoff 17 августа 2018 | 22:11
lager23: Обустраиваться и перестраиваться желательно вместе с клопами , товарищи.
nikchimzwet886 17 августа 2018 | 22:17
А на броненосце "Потёмкин" в 1905 году давали мясо с червяками.