Путин предложил заксобраниям Дагестана, Ямало-Ненецкого округа и Ингушетии по три кандидата на должность главы региона
Владимир Путин предложил заксобраниям Дагестана, Ямало-Ненецкого округа и Ингушетии по три кандидата на должность главы региона. В их числе есть действующие руководители. На Ямале, в Дагестане и в Ингушетии не проводятся прямые выборы главы региона. Не меньше трех кандидатов президент должен предлагать по закону.
Комментарии5
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gelont 17 августа 2018 | 21:53
" президент " и " по закону " . Вы о чем ? Как там классик говорил : ... нельзя поженить козла и трепетную лань ... " . Только у классика там стихи были .
shalunok 17 августа 2018 | 22:03
По три молодца, одинаковы с лица.
morganafata 17 августа 2018 | 22:07
путин отменил прямые выборы, заявив тем самым что граждане России дебилы неспособные выбрать в своем городе управляющего хозяйство. Но за те годы, которые он нам навязывает своих людей, я вижу что он не способен предложить квалифицированных кандидатов, а в некоторых случаях он навязывает откровенных воров. Это называется узурпацией власти.
ugiazov 17 августа 2018 | 22:15
А без Путина кандидатом нельзя стать?
mamiluk 17 августа 2018 | 22:18
С какого бодуна Путин вмешивается во внутренние дела других республик-он кто?...Дагестанец или ненец?А может он ингуш??