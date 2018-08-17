Владимир Путин предложил заксобраниям Дагестана, Ямало-Ненецкого округа и Ингушетии по три кандидата на должность главы региона. В их числе есть действующие руководители. На Ямале, в Дагестане и в Ингушетии не проводятся прямые выборы главы региона. Не меньше трех кандидатов президент должен предлагать по закону.