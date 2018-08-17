Верховный суд признал незаконным отказ в согласовании митинга в защиту парка в Москве
Между тем, парк уже застроен, поскольку после отказа прошел год, — сообщает проект «ОВД-инфо».
Заявку на проведение акции на улице Живописной прошлой весной подавали экоактивисты. Тогда представители префектуры отказали из-за возможного нарушения прав граждан, не участвующих в акции. При этом альтернативную площадку они не предложили.
Комментарии2
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alex55 17 августа 2018 | 21:16
И что теперь? Решение верховного суда вернет парк в исходное состояние? Клоуны в мантиях...
danko1 17 августа 2018 | 21:17
Уже даже в формулировках для отказа не стесняются.
И кому нужно признание незаконности отказа в проведении митинга, когда преступление совершено?
Вот когда тех, кто отказал в проведении всевозможных акций будут наказывать за нарушение Конституции и лишать их постов, то тогда и отказывать перестанут, а будут просто уведомление принимать о проведении митингов, как и требует подзаконный акт.