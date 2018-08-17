Верховный суд признал незаконным отказ в согласовании митинга в защиту парка в Москве

Между тем, парк уже застроен, поскольку после отказа прошел год, — сообщает проект «ОВД-инфо».

Заявку на проведение акции на улице Живописной прошлой весной подавали экоактивисты. Тогда представители префектуры отказали из-за возможного нарушения прав граждан, не участвующих в акции. При этом альтернативную площадку они не предложили.