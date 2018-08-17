Благотворительная акция в поддержку арестованных правозащитников пройдет в Москве
В конце следующей недели ее собирается организовать Сахаровский центр. Организаторы предлагают принести на продажу красивые и полезные вещи. Выручка пойдет на кампании в поддержку правозащитников из разных стран.
Среди тех, кого собираются поддержать инициаторы благотворительной акции, историк Юрий Дмитриев и глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев.
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