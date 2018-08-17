"СК начал проверку после жесткой посадки вертолета под Рязанью"

Следственный комитет начал проверку после жесткой посадки вертолета под Рязанью. Пострадал пилот. Он госпитализирован.

Авария произошла в 50-ти километрах от Рязани, — сообщает источник агентства «Интерфакс». Кому принадлежит вертолет «Робинсон», пока неизвестно.