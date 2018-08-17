СК начал проверку после жесткой посадки вертолета под Рязанью
Следственный комитет начал проверку после жесткой посадки вертолета под Рязанью. Пострадал пилот. Он госпитализирован.
Авария произошла в 50-ти километрах от Рязани, — сообщает источник агентства «Интерфакс». Кому принадлежит вертолет «Робинсон», пока неизвестно.
Комментарии1
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ruthenocene 17 августа 2018 | 21:26
"СК начал проверку после жесткой посадки вертолета под Рязанью"
А ещё сегодня утром взошло солнце. Тоже новость.