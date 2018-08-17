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21:01, 17 августа 2018

На Украине запретили более 40 видов лекарств российского производства

Их теперь нельзя ввозить и продавать на территории страны, — сообщает агентство «Интерфакс». В списке запрещенных оказались противовоспалительные средства, некоторые вакцины. Ограничения введены также в отношении лекарств, произведенных в Польше, Венгрии, Франции, Германии и ряде других стран. Как сообщает агентство УНН, запрет связан с нарушениями при ввозе препаратов.

Комментарии

15

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danko_badka 17 августа 2018 | 21:05

Хотят умереть сдоровыми.

nitinol 17 августа 2018 | 21:24

danko_badka 21:05:
///Хотят умереть сдоровыми.///

Не бережёшь собственное Здоровье. Так и помрёшь безграмотным. Пересчитывать хоть научился после получения денег в кассе то?

lager23 17 августа 2018 | 21:29

danko_badka: верните нам Свинжу, куда делся сотрудник рассуждавший о коклотролях, п@длытрёхколёсные!
Бракоделы озерские!

parasuk_ 17 августа 2018 | 21:05

После революции достоинства на украинде самое популярное лекарство от всех болезней это клизма :)

xoxloparasha 17 августа 2018 | 21:21

parasuk_: Не скажите , НА украине еще популярны " Влупидол " и "Пиздантрин " !)

holic 17 августа 2018 | 21:06

"В" В Украине.
А так все верно. Запрещен ввоз без соответствующих доков...

serhio_25__ 17 августа 2018 | 21:14

holic: Настоящий укроп должен сдохнуть В Украине, но остаться свидомитом.
Нормальный украинец должен спросить со своей власти, почему она ему не дает жить НА Украине и убивает его?

antimalin 17 августа 2018 | 21:15

holic: Именно "на Украине", а не " в Украине".
Такой вариант сложился исторически в русском языке.
Второй же вариант стал раздуваться и преувеличиваться на постмайданном безумии скаклов.

rusof_ob 17 августа 2018 | 21:09

"НА Украине"...
----------
Смиритесь уже, имперские твари, что вас 4 года назад послали на йух )

serhio_25__ 17 августа 2018 | 21:17

rusof_ob: Укроп, я уже давно смерился, что вы, кастрюлеголовые дегенераты, исправлению не подлежите. Скакать, прикручивать и дохнуть без лекарств - это ваш удел.

navsegda 17 августа 2018 | 21:26

rusof_ob: Не могут они смириться , их душит огромная жаба , Крым забрали , пол Донбасса поимели и люто ненавидят остальных украинцев , как будто это они у России что-то отняли

drgonish 17 августа 2018 | 21:09

Милдронат-то хоть оставили?

jblack2 17 августа 2018 | 21:11

Бедные украинские братья!
Из-за безумных правителей они откажут себе в доступных лекарствах!..
Что, дальше, дорогостоящие западные препараты, подорожник, мумие?..

navsegda 17 августа 2018 | 21:24

jblack2: Ты вообще читать умеешь ?
- Ограничения введены также в отношении лекарств, произведенных в Польше, Венгрии, Франции, Германии и ряде других стран.

parasuk_ 17 августа 2018 | 21:27

navsegda: Создается искусственный дефицит. Потом хохлы будут покупать те же лекарства втридорога в аптеках своего обожаемого хохолбаши :)

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