На Украине запретили более 40 видов лекарств российского производства

Их теперь нельзя ввозить и продавать на территории страны, — сообщает агентство «Интерфакс». В списке запрещенных оказались противовоспалительные средства, некоторые вакцины. Ограничения введены также в отношении лекарств, произведенных в Польше, Венгрии, Франции, Германии и ряде других стран. Как сообщает агентство УНН, запрет связан с нарушениями при ввозе препаратов.