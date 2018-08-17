Провокатором в так называемом деле «Нового величия» был сотрудник одной из силовых служб Александр Константинов
Именно он скрывался под ником Руслан Д., — рассказал «Эху Москвы» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По его словам, именно Константинов создал организацию и направлял ее лидера, 25-летнего Руслана Костыленкова.
Накануне Дорогомиловский суд Москвы перевел двух фигуранток дела, Анну Павликову и Марию Дубовик, из СИЗО под домашний арест.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansata 17 августа 2018 | 21:07
Ну вот, страна узнала еще одного "героя" нашего времени.
zemljanka 17 августа 2018 | 21:14
Позор Александру Константинову навеки вечные...
danko1 17 августа 2018 | 21:22
zemljanka: Позорная власть, которая сама через провокаторов создает якобы террористические группы, пытаясь обосновать поиск врагов внутри страны, на которых пытается собственные преступления списать в развале всего в стране.
koltak76_ 17 августа 2018 | 21:23
ansata: Интересно, а провокатор несет какую ни будь ответственность по закону?
ura_123 17 августа 2018 | 21:07
Рассекречивание сексотов-провокаторов. Счастье то какое родственникам.
allexmar 17 августа 2018 | 21:08
А как с остальными членами "группы" ? Оставили в СИЗО ?
vladimirgornitsky 17 августа 2018 | 21:09
Ну, раскрыли имя провокатора. И что дальше?
Сегодня самые желательные места работы у молодежи - полиция и ФСБ. И, полагаю, не для того, чтобы сражаться с преступниками и ловить американских шпионов, а чтобы безнаказанно воровать и измываться над людьми. Больное общество. В 90-е хотели стать бандитами, теперь - полицаями и чекистами. А суть одна.
Так что, полагаю, мало кто осудит этого мерзавца.
henry52 17 августа 2018 | 21:15
vladimirgornitsky: Как что дальше? Поставят бюст на родине "героя"...
danko1 17 августа 2018 | 21:24
henry52: По-моему, сегодня вообще считается позором служить в любых силовых структурах и "правоохранительных" органах.
Недаром эти садисты, выпускники института благородных девиц, свои лица под масками прячут.
Боятся позора, что их узнают.
ipetrov 17 августа 2018 | 21:10
Комментарий:
"Как всё-таки в путинской России сдвинулось понятие нормы. Мы радуемся, что абсолютно
невиновного человека переводят из СИЗО под домашний арест. Лет через 10 будем радоваться, что невиновному человеку дают "всего лишь" 5 лет, а не "как обычно" 15?".
morganafata 17 августа 2018 | 21:11
И сомнений нет, только кэгэбэшный провокатор мог создавать отделы, молодежь о них не слышала. Если террористы закупают эвм, знай это кто-то захотел повышения.
lager23 17 августа 2018 | 21:11
Саша константинов — стукач провокатор, безбожник .... в стране попов, где батюшки вымирающий вид, где слово "Человек" коробит власть путерастов!
mavviomi 17 августа 2018 | 21:13
Позор тупому животному!
m_doc 17 августа 2018 | 21:20
А почему когда шатать режим с заведомым риском посадки зовёт Навальный, он молодец, а когда то же самое сделал Константинов, он гад?
henry52 17 августа 2018 | 21:27
m_doc: Вы уверены, что константинов "делал то же самое, что и Навальный"?
john_connor 17 августа 2018 | 21:30
m_doc: Ну только портяночные идиоты не видят разницу - Навальный не получит звездочки и премии от провокации и Навальный не работает в системе на должности...