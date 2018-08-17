Провокатором в так называемом деле «Нового величия» был сотрудник одной из силовых служб Александр Константинов

Именно он скрывался под ником Руслан Д., — рассказал «Эху Москвы» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По его словам, именно Константинов создал организацию и направлял ее лидера, 25-летнего Руслана Костыленкова.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы перевел двух фигуранток дела, Анну Павликову и Марию Дубовик, из СИЗО под домашний арест.