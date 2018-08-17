Ходорковский: Для расследования гибели журналистов в ЦАР привлечена группа, которая координируется центром «Досье»

Для проведения расследования гибели журналистов в Центральноафриканской Республике привлечена группа, которая координируется центром «Досье», о чем рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.

«Группа расследования гибели журналистов координируется центром «Досье», тем центром, который мы создали некоторое время назад для проведения расследований окружения президента», — сказал он.

По словам М.Ходорковского, группа была подключена к этому делу, потому что «люди способны осуществить эту работу». «Для проведения расследования мы привлекли несколько людей находящихся сейчас непосредственно в ЦАРе. Там есть люди, которые работают с нами за гонорар, но есть люди, которые работают бесплатно, просто потому что они считают произошедшее нельзя спускать на тормозах», — отметил он.

Называть пофамильно М.Ходорковский отказался. «Не хочу, и более того, давать узнаваемые характеристики не хочу, потому что ситуация сейчас в ЦАР складывается не очень просто. И та информация, которую мы получаем в ходе расследования она, к сожалению, не слишком однозначна в отношении проправительственных сил», — сказал он.

31 июля стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных Компаниях.