Пентагон: Китайские военные, вероятно, отрабатывают удары по американским целям и их союзникам
Китайские военные, вероятно, отрабатывают удары по американским целям и их союзникам, — считают в Пентагоне. Об этом со ссылкой на доклад военного ведомства, адресованный Конгрессу, — сообщает Би-би-си. В нем говорится, что Китай проводит одну из самых масштабных реформ в истории своей армии, уделяя особое внимание воздушным атакам, переброске сил на дальние дистанции и кибероперациям.
Комментарии8
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kamen_12 17 августа 2018 | 20:37
Возможно по США и Израилю, больше союзников у Вашингтона нет, все бывшие союзники под санкциями.
nitsahon 17 августа 2018 | 20:38
для китая гораздо важнее экономическая победа над Штатами...
военные реформы, конечно, важны... но их значимость в нынешней ситуации явно преувеличена...
polba 17 августа 2018 | 21:01
nitsahon: Экономическая победа над США возможна только в случае реальной и полной защиты Китая от американской агрессии (иначе США просто вбомбят опасного конкурента в каменный век. И компартия Китая это прекрасно понимает.
pavelmistery 17 августа 2018 | 21:04
polba: Какой бред...
xoxloparasha 17 августа 2018 | 20:39
Пиндосов окружают одни враги !))))
bereshliberalivjamu 17 августа 2018 | 20:41
У пиндосов не союзников кроме каклов.
ruthenocene 17 августа 2018 | 20:45
"Китайские военные, вероятно, отрабатывают удары по американским целям и их союзникам".
Союзникам целей? Который раз говорю: наймите, наконец, корректора!
rusof_ob 17 августа 2018 | 20:48
Китаю уважуха и респект - отрабатывают на США, не то, что отсталый Мордор на нищей Украине.