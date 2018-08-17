Пентагон: Китайские военные, вероятно, отрабатывают удары по американским целям и их союзникам

Китайские военные, вероятно, отрабатывают удары по американским целям и их союзникам, — считают в Пентагоне. Об этом со ссылкой на доклад военного ведомства, адресованный Конгрессу, — сообщает Би-би-си. В нем говорится, что Китай проводит одну из самых масштабных реформ в истории своей армии, уделяя особое внимание воздушным атакам, переброске сил на дальние дистанции и кибероперациям.