Реальные доходы россиян за месяц снизились почти на 5%

Такие данные обнародовал Росстат. Реальная зарплата по сравнению с июнем уменьшилась почти на 7,5%. В отчете говорится, что в течение последнего года снижались зарплаты тех, кто работает в сфере добычи нефти и природного газа. При этом росли зарплаты у тех, кто работает в области информации и связи. В Росстате говорят, что в целом реальная зарплата по сравнению с июлем прошлого года выросла на 8%.