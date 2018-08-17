Реальные доходы россиян за месяц снизились почти на 5%
Такие данные обнародовал Росстат. Реальная зарплата по сравнению с июнем уменьшилась почти на 7,5%. В отчете говорится, что в течение последнего года снижались зарплаты тех, кто работает в сфере добычи нефти и природного газа. При этом росли зарплаты у тех, кто работает в области информации и связи. В Росстате говорят, что в целом реальная зарплата по сравнению с июлем прошлого года выросла на 8%.
Комментарии10
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vincenttt 17 августа 2018 | 20:40
Как так?...А где публичные объяснения "премьера" Менделя головастика и его подельника окурка гэбистского?!
edyunia 17 августа 2018 | 20:43
vincenttt: \\А где публичные объяснения\\
Чего объяснять то, реальные снизились, зато нереальные как возросли.
danko1 17 августа 2018 | 20:40
Росстат врет, конечно, крупномасштабно, но до Путина ему еще далеко, назвавшему стагнацию экономики в 0,5% ростом в 5%.
vit0nix 17 августа 2018 | 20:46
кручу верчу как хочу
seryj_wolk 17 августа 2018 | 20:46
Неблагодарные рфики. Да, если бы не Путин, то все было бы еще более хуже. Это он своими грудями защищает рфиков от плохой жизни, так что если с друзьями немножко украдет, то рфики пока еще с голоду не умирают. Это еще впереди.
rusof_ob 17 августа 2018 | 20:52
seryj_wolk: ну так, какие груди, такая и защита. Увы, что имеем, то и имеем.
alex55 17 августа 2018 | 20:55
Весьма показательно. Цены на нефть и газ росли, а зарплаты в нефтегазовом секторе падали. Как собственно и у остального трудового населения РФ. Зато выросли зарплаты тех, "кто работает в области информации и связи", т.е. тех кто талдычит со всех государственных информационных каналов, что "жить стало лучше, жить стало веселее"...
manes 17 августа 2018 | 21:07
фигня, как там Мария Бутина?
snikkersnepper 17 августа 2018 | 21:19
Господи, вы когда-нибудь прекратите эту ахинею?
Реальная зарплата и реальные доходы СТАБИЛЬНО и РЕГУЛЯРНО падают в январе по отношению к декабрю (иногда на 50% - посмотрите оригиналы отчетов), в мае по отношению к апрелю и в июле-августе по отношению к предшедствующим месяцам. Это издержки системы подсчета. Это видно в любом росстатовском отчете. Млин, прекратиите нести чушь и хоть раз в жизни посмотрите эти материалы, кретиноиды, вать машу!
ПС. Смысл имеет только сравнение месяцев по годам. И тут все наглядно: в 15-16 году было падение на 0,4-1,3%, в прошлом году уже 0,1% в плюсе, сейчас целых 5% роста.
Боде всемогущий, ну прекратите же быть такими идиотами!
gelont 17 августа 2018 | 21:23
Когда уже закончится эта страшная сказка для взрослых , где добро обитает на нарах , а зло правит бал ? Заврались в гибридной арифметике , но холодильник не обманешь .