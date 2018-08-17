"Минсельхоз считает несущественным рост цен на мясо в России"

В ведомстве говорят, что это связано с сезоном шашлыков, — сообщает агентство «Интерфакс». По данным министерства, цены на говядину остались на уровне прошлого года, свинина и мясо птицы подорожали примерно на 3%. В ведомстве также утверждают, что последние два года мясо стабильно дешевело, поскольку на рынке достаточно продукции отечественного производства.

Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что Национальный союз мясопереработчиков просит правительство повлиять на торговые сети, чтобы те поскорее утвердили новые, более высокие цены на колбасы и полуфабрикаты. По данным союза, с начала года цены на свинину выросли на 30%, на мясо птицы — на 35% и на 10% подорожала говядина из-за ограничений импорта мяса в Россию.