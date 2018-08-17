Минсельхоз считает несущественным рост цен на мясо в России
В ведомстве говорят, что это связано с сезоном шашлыков, — сообщает агентство «Интерфакс». По данным министерства, цены на говядину остались на уровне прошлого года, свинина и мясо птицы подорожали примерно на 3%. В ведомстве также утверждают, что последние два года мясо стабильно дешевело, поскольку на рынке достаточно продукции отечественного производства.
Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что Национальный союз мясопереработчиков просит правительство повлиять на торговые сети, чтобы те поскорее утвердили новые, более высокие цены на колбасы и полуфабрикаты. По данным союза, с начала года цены на свинину выросли на 30%, на мясо птицы — на 35% и на 10% подорожала говядина из-за ограничений импорта мяса в Россию.
Комментарии15
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viktorova 17 августа 2018 | 20:34
Ну насмешили про шашлыки, я валяюсь!!!
Причина роста цен мясо в том, что в России есть один монополист, который ввозит в Россию сою и соевый шрот. Он контролирует почти 100% рынка импортной сои в России и имеет выручку более 2 миллиардов долларов в год.
Соя является основным и самым дорогим компонентов в кормах для птиц и свиней. Это основной источник белка для животных.
Россельхознадзор во главе с Данквертом искусственно препятствуют выдаче разрешений на ввоз импортной сои и соевого шрота.
Налицо признаки коррупции.
При нормальной конкуренции, цена на мясо птицы и свинину упадёт на 15-20%, а не вырастет.
Сегодня цены на птицу и свинину в России не ниже, а иногда и выше, чем европейские.
gordy 17 августа 2018 | 20:35
"Минсельхоз считает несущественным рост цен на мясо в России"
Никто же не умер?
"В ведомстве говорят, что это связано с сезоном шашлыков"
Цинично?
danko1 17 августа 2018 | 20:51
gordy: Когда Саня-вор монополизировал производство мяса, уничтожая конкурентов в буквальном смысле, когда у всех фермеров скотина якобы зараженная, а только у него здоровая.
Вот он теперь сам и устанавливает цены по сути без конкурентов.
pmasel 17 августа 2018 | 20:56
На сколько я понимаю, мясопереработчики работают на импортном сырье. Ну не катит для их линий по производству колбас отечественное. Отсюда и рост цен на сырье. А Минсельхоз смотрит цены на отечественную продукцию.
ruthenocene 17 августа 2018 | 20:36
При всём неуважении к Минсельхозу не могу не отметить, что "мясопереработчики" совсем берега потеряли. Какое отношение цены на свинину/говядину имеют к колбасе? Да поросята с бычками даже рядом с нынешней "Докторской" не проходили!
chernyij 17 августа 2018 | 20:36
Тем более грибной сезон.
Налог на грибы и ягоды уже ввели?
ansata 17 августа 2018 | 20:37
Сезон шашлыков говорите? Ну-ну.
alex55 17 августа 2018 | 20:45
... это связано с сезоном шашлыков..
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Вот уж точно страна непуганых идиотов....
kryimzdick 17 августа 2018 | 20:48
Мы вот бочонок меда сожрали - и не жужжим
rusof_ob 17 августа 2018 | 20:56
А не х@р было позволять бесплатный сбор валежника.
cromwel 17 августа 2018 | 20:57
Они нас за идиотов держат. Шашлыки.... а зимой когда цена растет? Котлеты к новому году готовят?
lager23 17 августа 2018 | 20:59
Рулька свиная варёно-копчёная 560 руб кг, разве это доступно для большинства страны???? Конечно нет!!!!!!
И, к шашлыкам она не имеет никаакоогооо отношения, этого продукта должно быть в переизбытке при продаже мяса на шашлык! Кремлеблядиопять врут!
ura_123 17 августа 2018 | 21:14
Сезон шашлыков)))) Этож надо так вот ляпнуть про неудавшиеся импортозамещения...
gelont 17 августа 2018 | 21:18
Рубль летит в пропасть , а у нас сезон шашлыков . Воланд не покинул россию , ему в москве понравилось . Иначе чем объяснить то , что мы читаем ?
croaker 17 августа 2018 | 21:24
Конечно,относительно их доходов нисколько и не заметно.