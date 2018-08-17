Сотрудники подразделения МВД по борьбе с экстремизмом задержали четырех участников панк-фестиваля в Подмосковье

Как сообщает проект «ОВД-инфо», людей увезли в отделение для того, чтобы взять у них объяснения. Впоследствии всех задержанных отпустили. Одному из задержанных полицейские сказали, что не дадут провести панк-фестиваль «Ледокол» в подмосковном лесу. При этом сотрудники МВД связали эти меры с предстоящими выборами.