Сотрудники подразделения МВД по борьбе с экстремизмом задержали четырех участников панк-фестиваля в Подмосковье
Как сообщает проект «ОВД-инфо», людей увезли в отделение для того, чтобы взять у них объяснения. Впоследствии всех задержанных отпустили. Одному из задержанных полицейские сказали, что не дадут провести панк-фестиваль «Ледокол» в подмосковном лесу. При этом сотрудники МВД связали эти меры с предстоящими выборами.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
chernyij 17 августа 2018 | 20:34
На джазовых фестивалях вообще одни экстремисты и продавцы Родины.
danko_badka 17 августа 2018 | 20:50
chernyij: к бабке1 не ходи.
volodya123 17 августа 2018 | 20:59
Трудно придумать что-нибудь глупее, чем борьба полиции с безобидными говнарями. Ловить что ли некого? Ссыкливые дармоеды.
navsegda 17 августа 2018 | 21:02
Сегодня ты танцуешь джаз , а завтра Родину продашь !
gelont 17 августа 2018 | 21:12
Интересно бы почитать объяснительную . Что полицаям было не понятно , пришлось писать крупными печатными буквами ? И то нет гарантии , что дошло .