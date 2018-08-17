Татьяна Москалькова поддержала идею о смягчении наказания за лайки и репосты
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала идею о смягчении наказания за лайки и репосты. В интервью агентству ТАСС она сказала, что считает важным не увеличивать искусственно число людей с судимостью. Ранее компания «Мейл.ру Груп», владеющая ресурсом ВКонтакте, выступила за декриминализацию действий пользователей в соцсетях. Именно с этой социальной сетью связано наибольшее количество дел, возбужденных в последнее время за лайки и репосты.
Комментарии5
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svetalana 17 августа 2018 | 20:10
Ну, обер-уполномоченная не может ратовать за отмену наказания за репосты и лайки. А уж мэйлрушники-то насмешили: сначала сдавать пользователей пачками, а потом отойти в сторонку белыми и пушистыми?
rusof_ob 17 августа 2018 | 20:12
Согласен с Москальковой, за лайки расстреливать не гуманно, хватит и пятнашки.
sasass 17 августа 2018 | 20:22
Не смягчать надо , а из власти дурь вышибать надо....
malinskii 17 августа 2018 | 20:24
за лайки сажать? да у них дурдом..
mag_1 17 августа 2018 | 20:37
ну , хоть кто-то озвучил это актуальный вопрос: ! неужели непонятно, что из тюрьмы выходят не лучше,а хуже, чем посажали!И из нормальных любителей компа , будут выходить бандиты! это кому-то лучше будет? и такое впечатление, что скоро будет поровну сидящих и охраняющих!