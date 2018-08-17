Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала идею о смягчении наказания за лайки и репосты. В интервью агентству ТАСС она сказала, что считает важным не увеличивать искусственно число людей с судимостью. Ранее компания «Мейл.ру Груп», владеющая ресурсом ВКонтакте, выступила за декриминализацию действий пользователей в соцсетях. Именно с этой социальной сетью связано наибольшее количество дел, возбужденных в последнее время за лайки и репосты.