Семья осужденного генерала ФСО Геннадия Лопырева просит суд вернуть изъятое имущество на полмиллиарда рублей

Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Родственники оспаривают инициативу Генпрокуратуры изъять в доход государства недвижимость и вклады семьи. Под конфискацию попали пять квартир, четыре жилых дома, пять земельных участков, а также нежилые помещения, гаражи и автомобили.



Геннадий Лопырев возглавлял подразделение ФСО на Кавказе. Его задержали 2 года назад по обвинению в получении взяток и прошлой осенью приговорили к 10-ти годам колонии.