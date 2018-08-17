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20:01, 17 августа 2018

Семья осужденного генерала ФСО Геннадия Лопырева просит суд вернуть изъятое имущество на полмиллиарда рублей

Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Родственники оспаривают инициативу Генпрокуратуры изъять в доход государства недвижимость и вклады семьи. Под конфискацию попали пять квартир, четыре жилых дома, пять земельных участков, а также нежилые помещения, гаражи и автомобили.

Геннадий Лопырев возглавлял подразделение ФСО на Кавказе. Его задержали 2 года назад по обвинению в получении взяток и прошлой осенью приговорили к 10-ти годам колонии.

Комментарии

8

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evgeny_biolog 17 августа 2018 | 20:08

"Семья осужденного генерала ФСО Геннадия Лопырева просит суд вернуть изъятое имущество "

А что, семья осужденного генерала жила вместе с ним в одной комнате?

post_v 17 августа 2018 | 20:24

evgeny_biolog:
==============

"...Всё, всё, что нажил непосильным трудом - всё это погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных.. . Куртка замшевая.. . Три. И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта. А? "

vinokur 17 августа 2018 | 20:11

Отдай честно наворованное!

rusof_ob 17 августа 2018 | 20:16

Учитесь у мудрого лидера, нет семьи - и некому требовать.

post_v 17 августа 2018 | 20:27

rusof_ob:
Учитесь у мудрого лидера...
========

не волнуйтесь - здесь наследников найдут быстро...

tks 17 августа 2018 | 20:16

Фигня вопрос: цапчихинское домочадцам вернули, вернут и лопыревское.

sasass 17 августа 2018 | 20:26

Ворованное повторно разворуют и поэтому смысла нет отдавать разворованное...))))

(комментарий скрыт)

lion64__2 17 августа 2018 | 21:14

Всю семью казнокрада следует отправить к нему, на зону. Вместе сидеть веселее будет.

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