ФБК обратился в Генпрокуратуру после обнаружения у матери спикера ГД Володина квартиру площадью 400 кв. м.
Фонд борьбы с коррупцией обратился в Генпрокуратуру после того, как обнаружил у матери спикера Госдумы Вячеслава Володина квартиру площадью 400 квадратных метров. ФБК просит главу ведомства Юрия Чайку внести представление о досрочном прекращении депутатских полномочий Володина, — сообщает газета «Ведомости».
В фонде считают, что 82-летняя мать спикера Госдумы Лидия Барабанова является фиктивным собственником недвижимости, а также целого ряда компаний.
Зам.директора центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешенл Россия» Илья Шуманов в интервью «Эху Москвы» сказал, что считает в таком случае обращение в Генпрокуратуру бессмысленным.
Шуманов добавил, что оснований для проверки имущества матери Володина нет, потому что по документам она является успешной бизнесвумен, а значит, может позволить себе такую недвижимость.
Комментарии57
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kryimzdick 17 августа 2018 | 20:04
Володина мать это вам не хухры-мухры
malanoff 17 августа 2018 | 20:06
kryimzdick: Мою маму уже давно бы посадили , хады.
oldpartizan 17 августа 2018 | 20:09
какая удачливая бизнесвумен.
видать за всю предпринимательскую деятельность ни одного кидка, ни одного наезда.
alladinov 17 августа 2018 | 20:11
Не, ну Навальный что-то совсем разошелс. Он бы еще потребовал, чтобы разорались в успешности Чайктнский короедов без имени, сынульки Мити Рогозина, единоутробной жены Навки у Мити Писькова...
kryimzdick 17 августа 2018 | 20:20
oldpartizan: какая удачливая бизнесвумен.
небось еще при Сталине барыжила.
gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 20:32
kryimzdick: //Володина мать это вам не хухры-мухры //
Это да, но мать Кабаевой однозначно круче.
eduard1958 17 августа 2018 | 20:47
kryimzdick: Володина мать это вам не хухры-мухры\\\\\\\\\ Не пора ли их всех познакомить с мамой Кузи?
ura_123 17 августа 2018 | 20:05
У бабушки хорошая пенсия насос...заработанная при СССР! Коммуналка одна в полтосик обходится,если не дороже)))
demokratia 17 августа 2018 | 21:07
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился в Генпрокуратуру.....
Вот это правильно !!!
Коррупционеров жуликов и воров надо выводить на чистую воду.
Путь Володина бабка объяснит прокуратуре и нам - откуда "дровишки"
НО ! Я почему-то сомневаюсь что Генпрокурор примет заявление и запустит процесс.
shlevet 17 августа 2018 | 20:06
Что противозаконного в наличии квартиры усматривает ФБК ?
malanoff 17 августа 2018 | 20:11
shlevet: Твою .... мать................. ,
тоже надо проверять
shlevet 17 августа 2018 | 20:13
malanoff: Так проверяй, кто же тебе мешает, проверялка? =)):-)
alladinov 17 августа 2018 | 20:15
shlevet:
Ты, вонючая портянка, не всасываешь, что просят проверить не квартиру, а подставную бизьнесьмаманю володина? Ты, урод, не всасываешь, что после того - это не вследствие того. После публикации о квартире - это не значит, что из-за квартиры, понял, нет? Почему все вонючие селихерские твари такие тупые?
shlevet 17 августа 2018 | 20:25
alladinov: Вонючая портянка, это та кто тебя родила по пьяни.
А из-за чего, ну ка объясни тупой выродок вонючей шлюхи.
Я жду, сосунок
alladinov 17 августа 2018 | 20:47
shlevet:
Ты, вонючий уродец, не забыл, что вопросы здесь задаю я, а ты, вонючка, обязан пасть передо мной на колени и на них покорно отвечать?
shlevet 17 августа 2018 | 20:58
alladinov: //...а ты, вонючка, обязан пасть передо мной на колени...//
Галоперидол закончился? =)):-)
ura_123 17 августа 2018 | 20:14
shlevet: А тебя ничего не смущает в этой квартирке,да и с бизнес проектами у 82 летней бабушки? Нет и не могло быть у неё таких денег,а значит налицо легализация средств полученных её сынком преступным путём.
Коррупция это ведь преступление,не так ли хлопчик?
shlevet 17 августа 2018 | 20:21
ura_123: //...Нет и не могло быть у неё таких денег,...//
Это не твои предки в СССР приезжали ночью на воронке с вопросом, откуда деньги, а, товарищ сталинист?
ura_123 17 августа 2018 | 21:30
shlevet: Мои предки це хлопчик, строили эту страну,которую твои хозяева растаскивают по "82хлетним старушкам".
rusof_ob 17 августа 2018 | 20:21
ura_123: Вы не учли только одног, это - расия )
gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 20:41
shlevet: //Что противозаконного в наличии квартиры усматривает ФБК ? //
В стране, где далеко не самый продвинутый и практически неизвестный по мировым меркам пиликальщик на виолончели откуда-то имеет на счетах намного больше самых финансово успешных, известных каждому человеку на планете музыкантов (примеры -Джексон, Мадонна, Маккартни итд) - таких людей надо не под следствие, а награждать.
Так что этой маме хероя Роисси надо дать.
Ну, если она ещё понимает, что это такое.
А теперь, удило, давай вообразим, что такое бы вскрылось с мамашей Меркель.
Сколько часов после этого она пробыла бы канцлером?
И практический вопрос.
С какого бодуна ты, путриот намаханный, лижешь матери занюханного спикера шибанутой госдуры?
Это с головой выдаёт в тебе платную портянку по 11-80 за выхлоп.
m_doc 17 августа 2018 | 20:47
gonduras_on_colyma: А ты чё буянишь на рос. сайте, а не на ридном украинском? Неужто клятых москалей любишь так, что только о них и думаешь?:)
shlevet 17 августа 2018 | 20:55
gonduras_on_colyma: Итак, сын удилы, из всего твоего недалекого опуса только одно слово имело по настоящему ключевой смысл - //...откуда-то...//.
Именно этот вопрос и должен решать ФБК на своем уровне.
Пока в прокуратуру идти не с чем.
Нет ответа на этот вопрос.
А насчет лизания и 11-80 это ты к своим коллегам обратись, которые с лопаты едят госдеповские печенюшки =)):-)
gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 21:10
shlevet: Ватоцефал, оставь свои совковые замашки в Совке
В приличных странах для начала антикоррупционного расследования, особенно в случаях с высшими чиновниками, достаточно сообщения в СМИ.
И да, удило, если ФБК должно расследовать подобное, то им надо дать соответствующие полномочия: вызывать на допросы, проводить обыски и изъятия, сажать в СИЗО как тех глупых молодых девок итд.
И тогда глядишь, получится резонансное уголовное дело.
Вот дадут тебе гопники в глаз в подворотне, а в ментовке скажут - расследуй, решай на своём уровне, чтобы было с чем идти к прокурору.
Уже дошло или ещё добавить?
shlevet 17 августа 2018 | 21:22
gonduras_on_colyma: //...то им надо дать соответствующие полномочия...//
Так дай им это, поскакушка.
А то ты только кормишься на сайте моей страны =)):-)
//...сажать в СИЗО...//
А почему не сразу расстреливать, а майданушка? =)):-)
//...Вот дадут тебе гопники в глаз в подворотне, а в ментовке скажут - расследуй, решай на своём уровне, чтобы было с чем идти к прокурору.
Уже дошло или ещё добавить?...//
Дебильный кусок сала, это только в твоей недостране журналистов убивают как блох и никто это не расследует, а в моей мне в ментовке такого бреда о котором написал ты никогда не скажут.
Дошло, свидомит, или ещё добавить? =)):-)
riots 17 августа 2018 | 20:07
Так вся Россия уже 18 лет Володина.
malanoff 17 августа 2018 | 20:20
riots: Маму Володина в мэры Москвы. Другой такой мамы российский народ не найдет , если только у Медведева мама не Уточка.
savbensmb 17 августа 2018 | 20:15
Хотелось бы услышать мнение госдумовской "оппозиции" по этому вопросу...
kompricikos 17 августа 2018 | 20:26
savbensmb: лучше поклонской, она этим самым комитетом заведует или Володин друг?
m_doc 17 августа 2018 | 20:16
Навал повторяет одну и ту же ошибку: юридически его разоблачениям грош цена. Видать, такой уж он юрист. Интересно, почём диплом брал и в каком переходе:)
kryimzdick 17 августа 2018 | 20:21
m_doc: что не отменяет преступной деятельности Володина и его преподобной мамаши
m_doc 17 августа 2018 | 20:26
kryimzdick: Детский лепет. Не убили, не украли... А что на родственников переписывают, дык тот же Гудков этим занимался. Не помню, чтобы каялся он или его сынок, ставший депутатом в пионерском возрасте за неизвестные заслуги.
Навал мечтает распалить страсти на почве зависти к богатым. Но: 1) это мы уже проходили, и 2) Навал сам живёт неизвестно на какие доходы, ни черта не работая.
kryimzdick 17 августа 2018 | 20:32
m_doc: Если бы не крали, на маму не оформляли бы
m_doc 17 августа 2018 | 20:36
kryimzdick: Несурьёзный ты пустомеля.
kryimzdick 17 августа 2018 | 20:37
m_doc: ты вообще подстилка прижопинская
m_doc 17 августа 2018 | 20:42
kryimzdick: А ты глубокожопинская затычка:))) Гыгыгыгыгы:)))
rusof_ob 17 августа 2018 | 20:23
m_doc: согласен, диплом юриста в этой стране не катит, вот если бы бы был хотябы магистром по понятиям, тогда бы и имел право вякать.
nernerr 17 августа 2018 | 20:25
m_doc: Вы бы взяли тут да научили, как и что нужно делать.
m_doc 17 августа 2018 | 20:31
nernerr: Для разбегу Навальный обязан начать работать и приносить пользу всему обществу, а не узкому кругу прохиндеев. Как только состоится эта стадия, приступим к следующей.
neitral_n 17 августа 2018 | 20:31
m_doc: Ну давай, юриста стОящего порекомендуй! Найди какого-нибудь самоубийцу в переходе.. или сам? )))
m_doc 17 августа 2018 | 20:34
neitral_n: У нас среди хомяков юристов (как и знатоков всего и вся), как в Бразилии Педров. Тока свистни!:))
neitral_n 17 августа 2018 | 20:46
m_doc: Ну-ка, скажи-ка мне, какая у тебя в этом году картошка уродилась, труженик полей и огородов! )))
m_doc 17 августа 2018 | 20:51
neitral_n: Какая на балконе картошка, сам подумай? Вот жду, когда прогрессивные депутаты а-ля Кац наконец-то разрешат разводить на балконе не только картоху, но и крупную рогатую скотину. Прям чую, что именно скотины мне и не хватает:)
eduard1958 17 августа 2018 | 20:58
neitral_n: Вы не поверите: Эта злобная тварь - пенсионерка.Чувствует,что скоро на погост,а еще не вся желчь вылита.Допрыгается,старая ведьма - окочурится от излишнего усердия.
shlevet 17 августа 2018 | 20:38
m_doc: Мало того, что его "разоблачениям" грош цена, так на эти "разоблачения" идут средства ФБК, фонда который должен бороться с коррупцией, доказывать что именно она имела место быть, а не просто у неё большая квартира проверьте её.
Естественно, каждый вменяемый юрист понимает, что подобное обращение без намека на экономическое преступление в прокуратуру будет завернуто ибо презумпцию невиновности ещё никто не отменял
gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 21:02
shlevet: Клоун ватный, всё то, что ты здесь кукарекаешь, в развитых странах проехали ещё тогда, когда ты в пелёнки какал, если не раньше.
Переписывать нелегальные доходы на родственников - самый примитивный вариант из всех возможных, поэтому в развитых странах давно уже чиновники обязаны декларировать доходы не только свои, но и ближайших родственников.
Так что не прикидывайся здесь полупридурком, поскольку ты есть полный.
shlevet 17 августа 2018 | 21:10
gonduras_on_colyma: Клоун прокладочный, выучи сначала мат часть - российские законы, чтобы не нести тут бредятину =)):-)
neitral_n 17 августа 2018 | 20:27
Что для Володина генпрокурор? Володин и тут найдется! Скажет, мол, вон, столетний Ротшильд делами до сих пор руководит и ворочает, и про квартиры у него никто не спрашивает! А моя матушка чем хужее? Ну это формально... А по совести? Российская мамаша в преклонном возрасте и при этом успешная бузинессвоумен! Анон...т.е. я хотел сказать, нонсенс какой-то! И сдается мне, что это не она квартиры заработала, а сыночек её любимый наворовал и на неё записал! Так по-совести звучать будет, мне кажется!
norgemann 17 августа 2018 | 20:28
Раша страна больших возможностей однако.
ansata 17 августа 2018 | 20:30
Формально правильно, а по существу издевательство (с)
sasass 17 августа 2018 | 20:32
Крепко зацепил Навальный Володина- будем наблюдать...
neitral_n 17 августа 2018 | 20:49
sasass: Тут Веник наблюдателем работает, однако....
addi 17 августа 2018 | 20:48
Ворон(прокуратура) ворону(володин)глаз не выклюет. А мадам Володина, окажется
"ничейной бабушкой", которая живёт на антресолях в "Вороньей Слободке"....
mitja_76 17 августа 2018 | 20:58
Вот все-таки чем Навальный отличается от всяких гудковых, рыжковых и прочих собчак (при всех моих к ним симпатиях) - так это железным политическим чутьем и мгновенной реакцией.
Ляпнул Володин про то, что "неизвестно, будут ли государственные пенсии" - и сразу же ФБК тут как тут с компроматом именно на Володина.
Молодчики. Так держать.
cromwel 17 августа 2018 | 21:02
Наверно с пенсии откладывала. Я думаю если порыться, то там не только квартирку найти можно.
koltak76_ 17 августа 2018 | 21:14
Фонд борьбы с коррупцией обратился в Генпрокуратуру..
---------------------------------------------------------------------------
Это новый анекдот такой или страшилка для политзаключенных.
Пчелы не могут быть против меда.
andrang2 17 августа 2018 | 21:15
Мать твою . . .