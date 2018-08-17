ФБК обратился в Генпрокуратуру после обнаружения у матери спикера ГД Володина квартиру площадью 400 кв. м.

Фонд борьбы с коррупцией обратился в Генпрокуратуру после того, как обнаружил у матери спикера Госдумы Вячеслава Володина квартиру площадью 400 квадратных метров. ФБК просит главу ведомства Юрия Чайку внести представление о досрочном прекращении депутатских полномочий Володина, — сообщает газета «Ведомости».

В фонде считают, что 82-летняя мать спикера Госдумы Лидия Барабанова является фиктивным собственником недвижимости, а также целого ряда компаний.

Зам.директора центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешенл Россия» Илья Шуманов в интервью «Эху Москвы» сказал, что считает в таком случае обращение в Генпрокуратуру бессмысленным.

Шуманов добавил, что оснований для проверки имущества матери Володина нет, потому что по документам она является успешной бизнесвумен, а значит, может позволить себе такую недвижимость.