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Эксклюзив Эха 20:00, 17 августа 2018

ФБК обратился в Генпрокуратуру после обнаружения у матери спикера ГД Володина квартиру площадью 400 кв. м.

Фонд борьбы с коррупцией обратился в Генпрокуратуру после того, как обнаружил у матери спикера Госдумы Вячеслава Володина квартиру площадью 400 квадратных метров. ФБК просит главу ведомства Юрия Чайку внести представление о досрочном прекращении депутатских полномочий Володина, — сообщает газета «Ведомости».

В фонде считают, что 82-летняя мать спикера Госдумы Лидия Барабанова является фиктивным собственником недвижимости, а также целого ряда компаний.

Зам.директора центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешенл Россия» Илья Шуманов в интервью «Эху Москвы» сказал, что считает в таком случае обращение в Генпрокуратуру бессмысленным.

Шуманов добавил, что оснований для проверки имущества матери Володина нет, потому что по документам она является успешной бизнесвумен, а значит, может позволить себе такую недвижимость.

Комментарии

57

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kryimzdick 17 августа 2018 | 20:04

Володина мать это вам не хухры-мухры

malanoff 17 августа 2018 | 20:06

kryimzdick: Мою маму уже давно бы посадили , хады.

oldpartizan 17 августа 2018 | 20:09

какая удачливая бизнесвумен.
видать за всю предпринимательскую деятельность ни одного кидка, ни одного наезда.

alladinov 17 августа 2018 | 20:11

Не, ну Навальный что-то совсем разошелс. Он бы еще потребовал, чтобы разорались в успешности Чайктнский короедов без имени, сынульки Мити Рогозина, единоутробной жены Навки у Мити Писькова...

kryimzdick 17 августа 2018 | 20:20

oldpartizan: какая удачливая бизнесвумен.
небось еще при Сталине барыжила.

gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 20:32

kryimzdick: //Володина мать это вам не хухры-мухры //
Это да, но мать Кабаевой однозначно круче.

eduard1958 17 августа 2018 | 20:47

kryimzdick: Володина мать это вам не хухры-мухры\\\\\\\\\ Не пора ли их всех познакомить с мамой Кузи?

ura_123 17 августа 2018 | 20:05

У бабушки хорошая пенсия насос...заработанная при СССР! Коммуналка одна в полтосик обходится,если не дороже)))

demokratia 17 августа 2018 | 21:07

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился в Генпрокуратуру.....
Вот это правильно !!!
Коррупционеров жуликов и воров надо выводить на чистую воду.
Путь Володина бабка объяснит прокуратуре и нам - откуда "дровишки"
НО ! Я почему-то сомневаюсь что Генпрокурор примет заявление и запустит процесс.

shlevet 17 августа 2018 | 20:06

Что противозаконного в наличии квартиры усматривает ФБК ?

malanoff 17 августа 2018 | 20:11

shlevet: Твою .... мать................. ,
тоже надо проверять

shlevet 17 августа 2018 | 20:13

malanoff: Так проверяй, кто же тебе мешает, проверялка? =)):-)

alladinov 17 августа 2018 | 20:15

shlevet:

Ты, вонючая портянка, не всасываешь, что просят проверить не квартиру, а подставную бизьнесьмаманю володина? Ты, урод, не всасываешь, что после того - это не вследствие того. После публикации о квартире - это не значит, что из-за квартиры, понял, нет? Почему все вонючие селихерские твари такие тупые?

shlevet 17 августа 2018 | 20:25

alladinov: Вонючая портянка, это та кто тебя родила по пьяни.
А из-за чего, ну ка объясни тупой выродок вонючей шлюхи.
Я жду, сосунок

alladinov 17 августа 2018 | 20:47

shlevet:

Ты, вонючий уродец, не забыл, что вопросы здесь задаю я, а ты, вонючка, обязан пасть передо мной на колени и на них покорно отвечать?

shlevet 17 августа 2018 | 20:58

alladinov: //...а ты, вонючка, обязан пасть передо мной на колени...//
Галоперидол закончился? =)):-)

ura_123 17 августа 2018 | 20:14

shlevet: А тебя ничего не смущает в этой квартирке,да и с бизнес проектами у 82 летней бабушки? Нет и не могло быть у неё таких денег,а значит налицо легализация средств полученных её сынком преступным путём.
Коррупция это ведь преступление,не так ли хлопчик?

shlevet 17 августа 2018 | 20:21

ura_123: //...Нет и не могло быть у неё таких денег,...//
Это не твои предки в СССР приезжали ночью на воронке с вопросом, откуда деньги, а, товарищ сталинист?

ura_123 17 августа 2018 | 21:30

shlevet: Мои предки це хлопчик, строили эту страну,которую твои хозяева растаскивают по "82хлетним старушкам".

rusof_ob 17 августа 2018 | 20:21

ura_123: Вы не учли только одног, это - расия )

gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 20:41

shlevet: //Что противозаконного в наличии квартиры усматривает ФБК ? //
В стране, где далеко не самый продвинутый и практически неизвестный по мировым меркам пиликальщик на виолончели откуда-то имеет на счетах намного больше самых финансово успешных, известных каждому человеку на планете музыкантов (примеры -Джексон, Мадонна, Маккартни итд) - таких людей надо не под следствие, а награждать.
Так что этой маме хероя Роисси надо дать.
Ну, если она ещё понимает, что это такое.
А теперь, удило, давай вообразим, что такое бы вскрылось с мамашей Меркель.
Сколько часов после этого она пробыла бы канцлером?
И практический вопрос.
С какого бодуна ты, путриот намаханный, лижешь матери занюханного спикера шибанутой госдуры?
Это с головой выдаёт в тебе платную портянку по 11-80 за выхлоп.

m_doc 17 августа 2018 | 20:47

gonduras_on_colyma: А ты чё буянишь на рос. сайте, а не на ридном украинском? Неужто клятых москалей любишь так, что только о них и думаешь?:)

shlevet 17 августа 2018 | 20:55

gonduras_on_colyma: Итак, сын удилы, из всего твоего недалекого опуса только одно слово имело по настоящему ключевой смысл - //...откуда-то...//.
Именно этот вопрос и должен решать ФБК на своем уровне.
Пока в прокуратуру идти не с чем.
Нет ответа на этот вопрос.
А насчет лизания и 11-80 это ты к своим коллегам обратись, которые с лопаты едят госдеповские печенюшки =)):-)

gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 21:10

shlevet: Ватоцефал, оставь свои совковые замашки в Совке
В приличных странах для начала антикоррупционного расследования, особенно в случаях с высшими чиновниками, достаточно сообщения в СМИ.
И да, удило, если ФБК должно расследовать подобное, то им надо дать соответствующие полномочия: вызывать на допросы, проводить обыски и изъятия, сажать в СИЗО как тех глупых молодых девок итд.
И тогда глядишь, получится резонансное уголовное дело.
Вот дадут тебе гопники в глаз в подворотне, а в ментовке скажут - расследуй, решай на своём уровне, чтобы было с чем идти к прокурору.
Уже дошло или ещё добавить?

shlevet 17 августа 2018 | 21:22

gonduras_on_colyma: //...то им надо дать соответствующие полномочия...//
Так дай им это, поскакушка.
А то ты только кормишься на сайте моей страны =)):-)
//...сажать в СИЗО...//
А почему не сразу расстреливать, а майданушка? =)):-)
//...Вот дадут тебе гопники в глаз в подворотне, а в ментовке скажут - расследуй, решай на своём уровне, чтобы было с чем идти к прокурору.
Уже дошло или ещё добавить?...//
Дебильный кусок сала, это только в твоей недостране журналистов убивают как блох и никто это не расследует, а в моей мне в ментовке такого бреда о котором написал ты никогда не скажут.
Дошло, свидомит, или ещё добавить? =)):-)

riots 17 августа 2018 | 20:07

Так вся Россия уже 18 лет Володина.

malanoff 17 августа 2018 | 20:20

riots: Маму Володина в мэры Москвы. Другой такой мамы российский народ не найдет , если только у Медведева мама не Уточка.

savbensmb 17 августа 2018 | 20:15

Хотелось бы услышать мнение госдумовской "оппозиции" по этому вопросу...

kompricikos 17 августа 2018 | 20:26

savbensmb: лучше поклонской, она этим самым комитетом заведует или Володин друг?

m_doc 17 августа 2018 | 20:16

Навал повторяет одну и ту же ошибку: юридически его разоблачениям грош цена. Видать, такой уж он юрист. Интересно, почём диплом брал и в каком переходе:)

kryimzdick 17 августа 2018 | 20:21

m_doc: что не отменяет преступной деятельности Володина и его преподобной мамаши

m_doc 17 августа 2018 | 20:26

kryimzdick: Детский лепет. Не убили, не украли... А что на родственников переписывают, дык тот же Гудков этим занимался. Не помню, чтобы каялся он или его сынок, ставший депутатом в пионерском возрасте за неизвестные заслуги.
Навал мечтает распалить страсти на почве зависти к богатым. Но: 1) это мы уже проходили, и 2) Навал сам живёт неизвестно на какие доходы, ни черта не работая.

kryimzdick 17 августа 2018 | 20:32

m_doc: Если бы не крали, на маму не оформляли бы

m_doc 17 августа 2018 | 20:36

kryimzdick: Несурьёзный ты пустомеля.

kryimzdick 17 августа 2018 | 20:37

m_doc: ты вообще подстилка прижопинская

m_doc 17 августа 2018 | 20:42

kryimzdick: А ты глубокожопинская затычка:))) Гыгыгыгыгы:)))

rusof_ob 17 августа 2018 | 20:23

m_doc: согласен, диплом юриста в этой стране не катит, вот если бы бы был хотябы магистром по понятиям, тогда бы и имел право вякать.

nernerr 17 августа 2018 | 20:25

m_doc: Вы бы взяли тут да научили, как и что нужно делать.

m_doc 17 августа 2018 | 20:31

nernerr: Для разбегу Навальный обязан начать работать и приносить пользу всему обществу, а не узкому кругу прохиндеев. Как только состоится эта стадия, приступим к следующей.

neitral_n 17 августа 2018 | 20:31

m_doc: Ну давай, юриста стОящего порекомендуй! Найди какого-нибудь самоубийцу в переходе.. или сам? )))

m_doc 17 августа 2018 | 20:34

neitral_n: У нас среди хомяков юристов (как и знатоков всего и вся), как в Бразилии Педров. Тока свистни!:))

neitral_n 17 августа 2018 | 20:46

m_doc: Ну-ка, скажи-ка мне, какая у тебя в этом году картошка уродилась, труженик полей и огородов! )))

m_doc 17 августа 2018 | 20:51

neitral_n: Какая на балконе картошка, сам подумай? Вот жду, когда прогрессивные депутаты а-ля Кац наконец-то разрешат разводить на балконе не только картоху, но и крупную рогатую скотину. Прям чую, что именно скотины мне и не хватает:)

eduard1958 17 августа 2018 | 20:58

neitral_n: Вы не поверите: Эта злобная тварь - пенсионерка.Чувствует,что скоро на погост,а еще не вся желчь вылита.Допрыгается,старая ведьма - окочурится от излишнего усердия.

shlevet 17 августа 2018 | 20:38

m_doc: Мало того, что его "разоблачениям" грош цена, так на эти "разоблачения" идут средства ФБК, фонда который должен бороться с коррупцией, доказывать что именно она имела место быть, а не просто у неё большая квартира проверьте её.
Естественно, каждый вменяемый юрист понимает, что подобное обращение без намека на экономическое преступление в прокуратуру будет завернуто ибо презумпцию невиновности ещё никто не отменял

gonduras_on_colyma 17 августа 2018 | 21:02

shlevet: Клоун ватный, всё то, что ты здесь кукарекаешь, в развитых странах проехали ещё тогда, когда ты в пелёнки какал, если не раньше.
Переписывать нелегальные доходы на родственников - самый примитивный вариант из всех возможных, поэтому в развитых странах давно уже чиновники обязаны декларировать доходы не только свои, но и ближайших родственников.
Так что не прикидывайся здесь полупридурком, поскольку ты есть полный.

shlevet 17 августа 2018 | 21:10

gonduras_on_colyma: Клоун прокладочный, выучи сначала мат часть - российские законы, чтобы не нести тут бредятину =)):-)

neitral_n 17 августа 2018 | 20:27

Что для Володина генпрокурор? Володин и тут найдется! Скажет, мол, вон, столетний Ротшильд делами до сих пор руководит и ворочает, и про квартиры у него никто не спрашивает! А моя матушка чем хужее? Ну это формально... А по совести? Российская мамаша в преклонном возрасте и при этом успешная бузинессвоумен! Анон...т.е. я хотел сказать, нонсенс какой-то! И сдается мне, что это не она квартиры заработала, а сыночек её любимый наворовал и на неё записал! Так по-совести звучать будет, мне кажется!

norgemann 17 августа 2018 | 20:28

Раша страна больших возможностей однако.

ansata 17 августа 2018 | 20:30

Формально правильно, а по существу издевательство (с)

sasass 17 августа 2018 | 20:32

Крепко зацепил Навальный Володина- будем наблюдать...

neitral_n 17 августа 2018 | 20:49

sasass: Тут Веник наблюдателем работает, однако....

addi 17 августа 2018 | 20:48

Ворон(прокуратура) ворону(володин)глаз не выклюет. А мадам Володина, окажется
"ничейной бабушкой", которая живёт на антресолях в "Вороньей Слободке"....

mitja_76 17 августа 2018 | 20:58

Вот все-таки чем Навальный отличается от всяких гудковых, рыжковых и прочих собчак (при всех моих к ним симпатиях) - так это железным политическим чутьем и мгновенной реакцией.
Ляпнул Володин про то, что "неизвестно, будут ли государственные пенсии" - и сразу же ФБК тут как тут с компроматом именно на Володина.
Молодчики. Так держать.

cromwel 17 августа 2018 | 21:02

Наверно с пенсии откладывала. Я думаю если порыться, то там не только квартирку найти можно.

koltak76_ 17 августа 2018 | 21:14

Фонд борьбы с коррупцией обратился в Генпрокуратуру..
---------------------------------------------------------------------------
Это новый анекдот такой или страшилка для политзаключенных.
Пчелы не могут быть против меда.

andrang2 17 августа 2018 | 21:15

Мать твою . . .

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