Продюсер «Велоночи»: Власти Москвы «никак не объяснили отказ» в согласовании проведения проекта «Велоночь»

Власти Москвы «никак не объяснили отказ» в согласовании проведения международного проекта «Велоночь», который проходил в столице на протяжении 11 лет при поддержке правительства Москвы, ГИБДД, УВД и «других правоохранительных исполнительных органов власти». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» продюсер международной «Велоночи» Мария Карайчева.

«Мы полтора месяца добивались каких-то комментариев по поводу того, как нам лучше проехать, чтобы это было удобно и комфортно для жителей города и органов исполнительной власти, и только сегодня, в приемной во время совещания у первого заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова он объяснил, что это мероприятие городу неинтересно», — рассказала М.Карайчева. Она добавила, что организаторы получили отказ, несмотря на то, что в этом году мероприятие должно было быть посвящено актуальной теме — «истории московского футбола».

Она предположила, что отказ объясняется популярностью конкурента «Велоночи» – «Велопарада», который сильно разросся за последнее время. В свою очередь «Велоночь», по словам продюсера, изначально собиравшая до 10 тысяч человек, уменьшилась, так как организаторы «ввели специальный регистрационный взнос», чтобы ограничивать количество участников для облегчения проведения данного мероприятия. «В результате эффект такой, что она стала слишком маленькой для нашего города», — сказала М.Карайчева.