Российский футбольный союз просит УЕФА расследовать нападение на журналистов в Греции
В международную организацию направлено соответствующее официальное письмо, — рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе перед матчем «Спартака» с ПАОКом фанаты греческого клуба попытались прорваться в ложу прессы, где работали сотрудники СМИ из России. Это произошло после того, как один из российских журналистов показал неприличный жест греческим болельщикам.
Комментарии3
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compare 17 августа 2018 | 19:36
а что "расследовать"? нормальная реакция разгоряченной болельщицкой группы...никто же не "пострадал"...
poluputing 17 августа 2018 | 19:43
привыкайте вести себя прилично в гостях, мокшанцы
abuvgrobu 17 августа 2018 | 19:57
На каждую провокацию от греков отвечать согласием на экспансию турок, они там знатно друг друга любят, а мы глаза в сторону отведем...