Пользователи соцсетей раскритиковали главу МВД Италии, который после обрушения моста в Генуе отправился на вечеринку

Об этом пишет газета Corriere della Sera В ночь после трагедии Маттео Сальвини был замечен на банкете, где с улыбкой позировал с тортом. В соцсетях многие возмутились тем, что политик поехал на праздник вместо того, чтобы заниматься последствиями катастрофы, в результате которой погибли 38 человек. Глава Демократической партии Италии Маттео Орфини написал в Твиттере, что поведение главы МВД – это удар для страны.

Сам Сальвини в ответ на призывы уйти в отставку назвал тех, кто на него нападает, шакалами, и сказал, что это была его официальная поездка.