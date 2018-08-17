Пользователи соцсетей раскритиковали главу МВД Италии, который после обрушения моста в Генуе отправился на вечеринку
Об этом пишет газета Corriere della Sera В ночь после трагедии Маттео Сальвини был замечен на банкете, где с улыбкой позировал с тортом. В соцсетях многие возмутились тем, что политик поехал на праздник вместо того, чтобы заниматься последствиями катастрофы, в результате которой погибли 38 человек. Глава Демократической партии Италии Маттео Орфини написал в Твиттере, что поведение главы МВД – это удар для страны.
Сам Сальвини в ответ на призывы уйти в отставку назвал тех, кто на него нападает, шакалами, и сказал, что это была его официальная поездка.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tks 17 августа 2018 | 19:35
Кадр почти как Николашка Кровавый, тока более мелкотравчатый.
anemon 17 августа 2018 | 19:44
Сродни путинской власти. Не зря родные души признали, сначала - путен-Берлускони, теперь этот профашист - путен.
mystar 17 августа 2018 | 19:55
anemon: теперь этот профашист
___________________________
А Вы в курсе что в США до сих пор существует нацистская партия? Занимается пропагандой идей Адольфа Гитлера.
spravka2004 17 августа 2018 | 19:52
у нас есть персонаж имеющий более высокий пост, но при всем при том не торопящийся особо проявлять сочувствие во времена трагических событий...и ни че...19 лет уж у власти сидит ;)
rusof_ob 17 августа 2018 | 19:58
Да, плевать мне на Италию, слишком хорошо помню Сочи и Баренцево море.