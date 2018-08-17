На заседании суда в Брянской области задержали активиста Ильдара Дадина
Как сообщает проект «ОВД-инфо», причиной стало выкрикивание лозунгов во время заседания. В отношении Дадина составили протокол о нарушении порядка во время суда.
Это было рассмотрение апелляции на продление ареста Денису Бахолдину, обвиняемому в участии в «Правом секторе» – организации, признанной экстремистской в России.
Комментарии7
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abuvgrobu 17 августа 2018 | 19:35
Пидор, он и есть пидор. И не успокоится до тех пор, пока его не успокоят..
anemon 17 августа 2018 | 19:42
abuvgrobu: А я тебя так воспринимаю. Ты и есть, даже не п...р, а п...с.
max3446 17 августа 2018 | 19:47
Это который якобы в тюрьме умирал и правозащитная перхоть бегала с ним и вякала всякий бред?
don_ballon 17 августа 2018 | 19:47
Брянская область... Боже мой... Где это, аапче? Клинцы, Унеча, Почеп... Борщевик...
m_doc 17 августа 2018 | 19:49
don_ballon: Дадин вездессущ.
lion64__2 17 августа 2018 | 19:56
Этот петушина опущенный кукарекал в судилише??? Настоящий хирой.....
tks 17 августа 2018 | 19:56
Судя по всему, органы "на местах" вразнос пошли... Впрочем, есть, с кого "примеры" брать.