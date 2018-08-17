На заседании суда в Брянской области задержали активиста Ильдара Дадина

Как сообщает проект «ОВД-инфо», причиной стало выкрикивание лозунгов во время заседания. В отношении Дадина составили протокол о нарушении порядка во время суда.

Это было рассмотрение апелляции на продление ареста Денису Бахолдину, обвиняемому в участии в «Правом секторе» – организации, признанной экстремистской в России.