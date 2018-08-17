В фигурном катании обнулили все мировые рекорды за предыдущие сезоны

Отныне они считаются историческими. Международный союз конькобежцев обнулил их после того, как в июне изменил систему оценок уровня исполнения.

«В сообществе фигнуристов не относятся к рекордам серьезно», — заявил агентству ТАСС чемпион мира в парном катании, тренер Илья Авербух.

«Я не вижу никаких сложностей. Профессионалы и фигуристы сами всегда очень поверхностно относились к этим цифрам про мировой рекорд, потому что фигурное катание — это не легкая атлетика, в фигурном катании культивируется результат и то, что ты сделал для этого вида спорта. Фигурное катание — это не вид спорта рекордов мира и очков, голов и секунд. Система баллов и вообще вот эта аддикция — рекорд мира — все это очень условно, смысл имеет только победа по той или иной системе, которая принята всеми».

Тренеры отмечают, что правила меняются регулярно и к нововведениям не стоит относиться болезненно.

В тренерском сообществе отмечают, что правила меняются регулярно, и относиться к этому стоит спокойно.