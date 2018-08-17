Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы
На Комсомольском проспекте мужчина выстрелил в своего оппонента. Предположительно он использовал травматическое оружие. Пострадавший не стал обращаться в полицию. Стрелявшего ищут. Объявлен план «Перехват», — передает агентство ТАСС.
Комментарии5
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a_111111 17 августа 2018 | 19:17
Кто сказал что он мужик?!
aleksandr39 17 августа 2018 | 19:22
Ополченцы начали процесс образования МНР (Московская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
tks 17 августа 2018 | 19:31
Хроники Мордорашки.
zhnec07 17 августа 2018 | 19:56
tks: А ты не хочешь прокомментировать хроники СШАшки, где каждый день народ из автоматических стволов штабелями кладут...? причем дети...такие же, видимо, как вы дурашки...
lenin3 17 августа 2018 | 19:32
А я вот щас в отпуске на Валдае.В Иверский монастырь сходил,природой поюбовался,сплошное умиротворение,даже комара на щеке не хочется убивать.Но скоро опять в Москву..Будьте добрее,люди...)))