Члены СПЧ разработали ряд предложений по изменению антиэкстремистского законодательства

Члены Совета по правам человека при президенте Павел Чиков и Александр Верховский разработали ряд предложений по изменению антиэкстремистского законодательства. Всего в списке, который будет обсуждать СПЧ, 20 предложений.

«Необходимо уточнить основные нормы законодательства по борьбе с экстремизмом и дать четкие определения экстремистской деятельности», — сказал «Эху Москвы» директор информационно-аналитического центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский.

По словам Верховского, как ожидается, совет в понедельник рассмотрит разработанные предложения и примет решение по их итоговой версии.