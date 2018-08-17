Члены СПЧ разработали ряд предложений по изменению антиэкстремистского законодательства
Члены Совета по правам человека при президенте Павел Чиков и Александр Верховский разработали ряд предложений по изменению антиэкстремистского законодательства. Всего в списке, который будет обсуждать СПЧ, 20 предложений.
«Необходимо уточнить основные нормы законодательства по борьбе с экстремизмом и дать четкие определения экстремистской деятельности», — сказал «Эху Москвы» директор информационно-аналитического центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский.
По словам Верховского, как ожидается, совет в понедельник рассмотрит разработанные предложения и примет решение по их итоговой версии.
Комментарии4
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archibald_dandy_esquire 17 августа 2018 | 19:22
как же! разбежались -
во-первых, под такую статью, как "подозрения в намерении совершить противоправные действия экстремистского или террористического характера" - можно посадить любого по желанию рядоваого полицая, или стукача-соседа, которому Вы лично не нравитесь
во-вторых - СПЧ при Пр.Рф - а кто это? или что это? они должны защищать права человека - а именно - Пр.РФ- а все остальные недочеловеки, именуемые "население" практически прав не имели, не имеют и не будут иметь
rusof_ob 17 августа 2018 | 19:34
До того, как чекисты назначили путина царем, кто-то из буратин понимал, что экстремизм на расии имеет такие катастрофические масштабы?
tks 17 августа 2018 | 19:39
И сколько ещё невиновных пострадает, пока готовый закон на подпись к Фюреру попадёт
Самое интересное, не получится ли ещё хлеще?
Не проще ли просто редакции статей 148 и 282 от 1996 года вернуть?
clandestino 17 августа 2018 | 19:45
Первое, что нужно сделать, это изъять из правоприменительного и законотворческого оборота понятия экстремизм и терроризм как не относящиеся к юридическим терминам. Это термины, скорее, публицистические и вся понимает под ними что угодно, порой взаимоисключающие деяния, сходятся только в коннотации. Вслед за ними потянулись уже в УК понятия типа нежелательное поведение и прочий бред. Есть же нормальные теоретики вроде Резника. Почему молчат?