ФБК потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия спикера Госдумы Вячеслава Володина

Соответствующее заявление ФБК направил в Генпрокуратуру, — сообщает газета «Ведомости». Ранее фонд сообщил, что обнаружил у 82-летней матери Володина квартиру площадью 400 квадратных метров, ориентировочная стоимость которой 230 миллионов рублей. В расследовании фонда Алексея Навального также говорилось, что в начале августа мать Володина зарегистрировала десятую по счету компанию – на этот раз с уставным капиталом 10 миллионов рублей. В ФБК уверены, что 82-летняя Лидия Барабанова является фиктивным собственником недвижимости и бизнеса, а реальный владелец – Вячеслав Володин, которого Навальный обвиняет в коррупции.