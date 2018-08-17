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19:02, 17 августа 2018

ФБК потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия спикера Госдумы Вячеслава Володина

Соответствующее заявление ФБК направил в Генпрокуратуру, — сообщает газета «Ведомости». Ранее фонд сообщил, что обнаружил у 82-летней матери Володина квартиру площадью 400 квадратных метров, ориентировочная стоимость которой 230 миллионов рублей. В расследовании фонда Алексея Навального также говорилось, что в начале августа мать Володина зарегистрировала десятую по счету компанию – на этот раз с уставным капиталом 10 миллионов рублей. В ФБК уверены, что 82-летняя Лидия Барабанова является фиктивным собственником недвижимости и бизнеса, а реальный владелец – Вячеслав Володин, которого Навальный обвиняет в коррупции.

Комментарии

27

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sbk 17 августа 2018 | 19:14

Думаю, сам Володин будет против...

romashka__ 17 августа 2018 | 19:21

Володин - коррупционер. Должен предстать перед судом.

edyatel 17 августа 2018 | 19:30

romashka__: Боюсь, что у вас судов не хватит, если вы по таким пустякам будете
возбуждать судебное расследование.
Без всяких расследований Навального ясно. что все кто не имеет права заниматься бизнесом оформляет свой бизнес на родных и близких.
У нас есть даже двухмесячные младенцы владельцы бизнесом. И что?
Это же ваш любимый капитализм....

romashka__ 17 августа 2018 | 19:35

edyatel: Это спикер бизнесмен и его мамашка?

azatjan1 17 августа 2018 | 19:43

romashka__: Я на маму даже захудалый автомобиль не стану оформлять, ей также 82 года,- тащить в РЭП старушку- мариновать в очередях совесть не позволяет.

edyatel 17 августа 2018 | 19:46

romashka__: А что в 82 года нельзя заниматься бизнесом?
Есть и постарше....
Хотя по мне, я бы расстрелял всех бизнесменов, чтобы не разбираться напрасно
кто из них честный предприниматель, а кто коррупционер.

vezdehod 17 августа 2018 | 19:49

На кого покусились на самого В о л о д Я н а - святое для ВВП имя.

max3446 17 августа 2018 | 19:16

То что там тупое ничтожество и он же мутант с 46 размером ноги думает никому не интересно, кажется креститься надо. Ты навральный никто, и звать тебя никак. На твои фейковые расследования даж либерасты уже не реагирует, только эхо выдает дабы нормальные люди такие как я поржали с твоей убогости

sbk 17 августа 2018 | 19:18

max3446: А у тебя какой размер? И не только ноги?
Если уж хочешь эту тему пожевать - пиши. Обсудим.

tanyaya 17 августа 2018 | 19:34

sbk: у него размер 2. Миллиметра. И вообще он живет с володиным, не вторгайтесь в их частную жизнь.

navsegda 17 августа 2018 | 19:29

max3446: То есть квартира за 230 лямов у старушенции это нормально ? Ты за коррупцию

adl1964 17 августа 2018 | 19:17

Щас...

ematveev 17 августа 2018 | 19:18

400 квадратных метров, 200 млн!
Это же в два раза больше (и по площади, и по цене) одной из квартир Немцова! Кошмар какой!

Кстати, о цифрах: Навальный не хочет сообщить, сколько фирм зарегистрировано на него? А если взять его родственников и некую Сидорову Ираиду Михайловну?

ЗЫ: для тех, кто не в курсе.
Сидорова - это тот самый человек, который, например, руководил фирмой "Аллект". А фирма "Аллект" - получатель 100 млн руб, которые ей перевел Навальный, после чего фирма "обанкротилась".
Ах, да: учредитель фирмы "Аллект" - по совпадению тот же Навальный.
Если кто-то еще не прочуствовал связь клана Навальныхо и Сидоровой: один из учредителей фирмы мамы Навального - все та же самая Сидорова.
Такое вот совпадение.

slavaibo 17 августа 2018 | 19:44

Бредишь? Понимаю, ну ничего, я сегодня то-же выпиваю!

mihvol_64 17 августа 2018 | 19:55

ematveev:
Мели Емеля, твоя го..рашка ( см. ТОЧНОЕ определение Мединского).
Но не надо свои пьяные фантазии выдавать за ФАКТЫ. Да и "стоят " они - ровно 11,80 го..орубликов.

piter_ug 17 августа 2018 | 19:18

володин - он же володин, в смысле вованов. Кто же его попрет из кресла!?

ematveev 17 августа 2018 | 19:20


А в целом Навальный шарит в схемах. Например:

1) Навальный организовывает контору "Главпоставка"
2) Главпоставка платит за аренду фирме мамы (по завышенной цене)
3) Мама платит юридической конторе за некие услуги
4) Юридическая контора платит адвокатской конторе
5) Адвокатская контора платит... Навальному.
Неожиданный финал.

На самом Навальном зарегистрировано тоже около десятка контор. В том числе "Аллект", через который в свое время некто Белых вывел из партии 100 млн. После чего Аллект закрылся.

Кстати, тут один хомячок подсчитал, что на эту квартиру мама должна была работать с первого дня жизни и зарабатывать 250 ТЫС в месяц. Ну и радостно об этом заверещал в комментирии.
А я его попросил прокомментировать, как же так получается, что если просуммировать недвижимость (и то не всю!) Немцова, например, то он должен был зарабатывать с первого дня жизни по 5,5 МЛН в месяц.
Хомячок заткнулся и сделал вид, что не заметил этого комментария.
Хомячки всегда так делают.

И, кстати, Немцов - чиновник.

navsegda 17 августа 2018 | 19:42

ematveev: Врёшь . Немцов был чиновником до 1998 года , до Путина , потом занимался политикой

profi1962 17 августа 2018 | 19:21

Клали они на ФБК, как с Шойгу , так и с Чайками с Медведевым. Так и с Володиным и Воробьевым.

compare 17 августа 2018 | 19:25

вперед "воронежские пряники" раздадут,чем такое "скрепотатство"...

morganafata 17 августа 2018 | 19:26

При чем тут володин, такая невеста пропадает!

profi1962 17 августа 2018 | 19:27

Клали они на ФБК, как с Чайкой и Медведевым.

faucon2006 17 августа 2018 | 19:29

И пенсии лишить. Пусть на спортплощадке развлекается

snagging 17 августа 2018 | 19:34

Да, Володина засветили. Обсуждают эту тему. Не квартиру, а коммерческую составляющую. У кого-то есть Ролдугин, а кого-то старенькая мама в подставных лицах. И это соучастники в коррупционных схемах, в преступлениях на самом высоком уровне.

slavaibo 17 августа 2018 | 19:36

Теперь володин ещё крепче в депутатах сидеть будет!

mihvol_64 17 августа 2018 | 20:00

slavaibo: Пока каленым железом или вилами с !фонарным финишем" быдлонаселение не научится ВЫЖИГАТЬ эту путинскую МРАЗЬ, вместе с самим подонком-окурком, до тех пор будет рашка ( см. ТОЧНОЕ определение Мединского) и вся эти глаВНЮки володины и их "мамаши- миллиардерши" и ролдугины и пживчики. И будерт недострана - изгой и нищее быдлонаселение, на 86 процентов состоящее их генетических РАБОВ.

savbensmb 17 августа 2018 | 19:56

Интересно, что скажет госдумовская "оппозиция"?

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